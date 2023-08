Le novità Prime Video di settembre: The Ferragnez: Sanremo Special, Gen V e la serie spin-off dal mondo di John Wick!

Nel panorama attuale di aumenti al costo dell'abbonamento e di blocco alla condivisione degli account da parte dei principali servizi streaming, Amazon con la sua piattaforma Prime Video resta tra i principali servizi a non aver ancora applicato queste politiche. Come ogni mese il catalogo della piattaforma si arricchirà di svariati nuovi contenuti, tra cui diversi prodotti in esclusiva, che susciteranno sicuramente la curiosità degli utenti. Tra i titoli più chiacchierati in arrivo per settembre 2023 troviamo lo special di Sanremo della serie ''The Ferragnez'', la seconda stagione de ''La Ruota del Tempo'', ''Gen V'' tratta dal mondo della serie di successo ''The Boys'' e l'attesissimo spin-off dalla saga cinematografica di John Wick: ''The Continental''.

Ma vediamo nel particolare le novità in arrivo: