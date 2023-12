Novità sulle pubblicità di YouTube in TV: ecco la decisione di Google!

Interessanti novità da parte di YouTube. In particolare, se utilizzate la piattaforma tramite un TV, potreste aver notato la presenza di meno pubblicità, seppur più lunghe rispetto al recente passato. In questo caso, non è soltanto una sensazione ma la realtà. Difatti, YouTube ha iniziato a testare questa novità nel mese di settembre e ora starebbe provvedendo alla diffusione dell'aggiornamento.

In particolare, dovreste vedere un timer per il conto alla rovescia nell'angolo in basso a destra: esso mostrerà quanto tempo manca al termine dell'intera interruzione pubblicitaria e quando sarà possibile saltarla. Oltre a questa modifica, YouTube sta espandendo gli annunci anche sugli Short: anche in TV, come accade sui dispositivi mobili e sul Web, sarà possibile vedere le pubblicità su questo tipo di contenuto. Dunque, la piattaforma video di Google si sta concentrando piuttosto intensamente sulle pubblicità, soprattutto allo scopo di convincere gli utenti a guardarle.