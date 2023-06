Meta annuncia novità per la sicurezza degli adolescenti su Facebook e Instagram

Nello stesso contesto, Meta ha annunciato che su Instagram arriva ufficialmente la Modalità Non Disturbare per tutti a livello globale. Vi ricordiamo che una volta attivata la modalità Non Disturbare, non si riceverà alcuna notifica, lo stato di attività del profilo cambierà per far sapere agli altri che si è in modalità Non Disturbare e verrà inviata una risposta automatica quando qualcuno invia un direct.