Novità tech della settimana: controller lunare, router piatti e notebook costosi

Questa ultima settimana appena trascorsa è stata sicuramente una settimana intensa per quanto riguarda le recensioni. Per questo ha ancora più senso la nostra raccolta settimanale di tutto ciò che abbiamo testato durante la settimana. Questa settimana abbiamo prodotti molto diversi: scrivanie smart, bici elettriche, MacBook e smartphone cinesi.

MacBook Pro 16 M3 Max

Questo MacBook Pro 16 con l'ultimo processore M3 Max è un dispositivo incredibilmente potente e pertanto non per tutti. Il prezzo di quasi 5.000€ lo conferma. Si tratta di una macchina portatile per professionisti che però conferma ancora una volta la bontà di tutta la linea di processori M dell'azienda.

