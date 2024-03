Novità tech della settimana: il miglior camera phone, la scopa con l'IA e tutto il resto

Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo . Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp , dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Nuova settimana, nuova raccolta delle migliori recensioni che abbiamo realizzato negli ultimi 7 giorni: l'ultima settimana di febbraio è stata quella del Mobile World Congress (a proposito, avete visto il nostro vlog ?) e le recensioni non sono state moltissime, ma le novità tech non mancano mai. Tra le novità più interessanti ci sono smartphone con ottime fotocamere, due nuovi prodotti di OnePlus, una scopa elettrica con l'Intelligenza Artificiale e altro ancora.

OnePlus Buds 3

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Pro è un vero premium phone in tutto: non ci sono grandissime novità rispetto la versione dello scorso anno (che era già ottima), ma si conferma l'eccellente comparto fotografico, l'ottimo display, l'autonomia super e tutte le altre specifiche al top. Consigliatissimo, specialmente col nostro coupon ASMARTWORLDM6P che vi dà uno sconto di 300€.

OnePlus Watch 2

Teufel Motiv Home

Teufel Motiv Home è uno speaker relativamente grosso e molto potente, ma comunque portatile. Spicca per le tantissime possibilità di connessione (Spotify Connect, AirPlay 2, Chromecast etc) e la qualità audio è ok, ma mancano gli assistenti vocali e il prezzo elevato non aiuta.

