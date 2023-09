Novità tech della settimana: Starfield vs. Baldur's Gate 3, e non solo

E se volete dare un'occhiata a cosa abbiamo fatto nelle scorse settimane, qui trovate tutte le nostre raccolte , ma il modo migliore per stare sempre al passo è seguirci su Google News : basta un clic sul pulsante qui sotto, e non costa niente!

Anche in questa ultima settimana di agosto abbiamo pubblicato un po' meno recensioni del solito: l'estate è oramai finita, e come di consueto il periodo è denso di fiere di settore (prima fra tutte l'IFA di Berlino ), eventi e tanto altro, il tutto in preparazione delle prossime novità tech di cui vi parleremo nei mesi a venire. Tra le recensioni che abbiamo pubblicato questa settimana ce ne sono due di videogiochi, una di smartphone e una di un robot aspirapolvere. Come avrete capito dal titolo dell'articolo, si è parlato di due "titoloni" che hanno catalizzato l'attenzione del grande pubblico e della stampa specializzata. Vediamo il tutto insieme!

Motorola RAZR 40

Dreame L10 Prime

Citiamo direttamente il titolo della recensione per farvi capire subito cosa abbiamo di fronte: "è lui il lavapavimenti da comprare". Il nuovo robot di Dreame aspira e, soprattutto, lava benissimo. Tra gli altri pro si segnalano anche un'app chiara e semplice da usare e un'ottima mappatura della casa. Peccato non ci sia lo svuotamento automatico, e per lavare tutta la superficie di casa potrebbe esserci bisogno di qualche pitstop.

Amazon Echo Pop

Starfield vs. Baldur's Gate 3

Due titoli estremamente diversi, ma entrambi appartengono all'universo dei giochi di ruolo, e la loro uscita molto ravvicinata e qualche punto in comune li pone per certi versi in competizione. Come prima cosa dovreste leggervi le recensioni:

Mettiamola così: se amate i giochi di ruolo questo è davvero un periodo d'oro. Da una parte avete un'epopea spaziale in perfetto stile Skyrim, con ore e ore di missioni secondarie, location da esplorare, personaggi da conoscere e attività di vario genere.

Dall'altra avete probabilmente il più ambizioso e il miglior gioco di ruolo ispirato a Dungeons & Dragons mai partorito da una software house. Non male, no?

Non fermatevi ai voti finali. Come accennato, si tratta di giochi comunque diversi che potrebbe attirare utenti con gusti estremamente diversi tra loro. In ogni caso, entrambi offrono oltre 100 ore di gioco, e si tratta di investimenti quindi che vi ripagheranno con svariate settimane (se non mesi) di intrattenimento di altissima qualità.