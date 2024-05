Novità tech della settimana: l'SSD più veloce del mondo, la fotocamera che spacca il secondo, la top alternativa ad Apple Watch

Arriviamo alla fine della settimana, ed eccoci quindi con un nuovo appuntamento con le migliori novità tech della settimana. In questa nostra raccolta trovate i dispositivi più nuovi e interessanti che abbiamo provato e recensito negli ultimi giorni, con una discreta varietà di gadget di ogni genere. Questa settimana, compresa fra il 3 il 10 maggio 2024, abbiamo una fotocamera top di gamma, uno smartwatch, SSD, case e non solo. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Sony A9 III

Non la sentite quella strana voglia di Global Shutter? A parte gli scherzi, questa settimana abbiamo provato con mano la nuova ammiraglia di Sony, l'A9 III. Dire che spacca il secondo è dire poco: pensate che scatta raffiche a 120 fps veri, con autofocus continuo e riconoscimento dei soggetti attivati. Guardare per credere: nella recensione abbiamo incluso varie raffiche scattate da noi. RECENSIONE Sony A9 III

Huawei Watch Fit 3

Sembra un Apple Watch, e francamente è un compimento. Il Watch Fit di Huawei si è evoluto nel tempo, passando da semplice smartband a orologio squadrato elegante e funzionale. Il prezzo non è affatto male, e come se non bastasse, oltre ad avere un'ottima autonomia, funziona sia su Android che su iOS. RECENSIONE Huawei Watch Fit 3

EPOMAKER Shadow-S

L'ultima arrivata nella scuderia delle tastiere meccaniche di casa EPOMAKER, la Shadow-S costa il giusto e integra un display personalizzabile, un potenziometro, possibilità di cambiare switch e tasti e programmabilità tramite VIA, un software open source apprezzato in tutto il mondo. RECENSIONE EPOMAKER Shadow-S

ASUS TUF Gaming GT302 ARGB

Il case perfetto non esiste, ma con nostro sorpresa questo ASUS TUF Gaming GT302 ARGB ci si avvicina parecchio. Non fraintendeteci, non è che ASUS di solito faccia brutti case (anzi, tutt'altro), ma questo nello specifico vanta caratteristiche in grado di convincere anche i più scettici. Si parla di un ottimo airflow, 4 ventole da 140 mm già incluse, cable management facilitato, smontaggio e montaggio senza viti e prezzo onesto. RECENSIONE ASUS TUF Gaming GT302 ARGB

Corsair MP700 PRO SE

Lui è pronto per il futuro, voi no. O meglio, i vostri PC probabilmente non sono pronti, e anche se lo fossero, non c'è praticamente bisogno di queste velocità. Ma di questo l'SSD Corsair MP700 PRO SE se ne frega altamente, e su CrystalDisk registra un modesto (si fa per dire) 14.000 MB/s in lettura e 13.000 MB/s in scrittura. Quello che abbiamo provato noi è da 4 TB e costa quanto un PC (oltre 700€). Se vi accontentate di 12.000 MB/s in lettura su Amazon trovate il modello non SE. RECENSIONE Corsair MP700 PRO SE

Heyup Boxe Lite

Il mercato dei proiettori è sempre più ricco di alternative, e ce ne sono anche tanti che fanno della portabilità il loro punto di forza. In queste settimane ci ha fatto compagnia lui, Heyup Boxe Lite: coloratissimo, solido e compatto e dotato di una buona resa dei colori. Solo che con questo prezzo e queste dimensioni non si può sperare di avere anche alta risoluzione e caratteristiche al top. RECENSIONE Heyup Boxe Lite

Vivo X Fold 3 Pro

Ci siamo tolti lo sfizio di provare uno degli smartphone pieghevoli più "fighi" tra quelli attuali. C'è un solo problema: Vivo X Fold 3 Pro non è disponibile in Europa, e di conseguenza ci sono dei problemi software che per alcuni si dimostreranno insormontabili. Tolti questi, tolto il prezzo molto, molto alto, e tolto anche il fatto che dovete comprarlo dalla Cina, ci troviamo di fronte al miglior smartphone pieghevole in circolazione. RECENSIONE Vivo X Fold 3 Pro

Le novità delle scorse settimane