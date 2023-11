Novità tech della settimana: ReMarkable 2, un giocattolo da adulti, un termometro per carne e altro ancora

Anche questa settimana non sono mancate le novità qui su SmartWorld.it: negli ultimi 7 giorni abbiamo pubblicato diverse recensioni, anche di prodotti piuttosto particolari e diversi dal solito. Come di conseueto, in questo articolo del venerdì riepiloghiamo cosa è successo in questa settimana appena trascorsa. Per le novità delle settimane precedenti potete dare un'occhiata qui. Prima di iniziare vi ricordiamo che da qualche tempo è attivo il nostro Canale WhatsApp, dove ogni giorno pubblichiamo i migliori contenuti, quei 2-3 articoli che proprio non potete perdere: il link per iscrivervi gratis è qui sotto, cosa state aspettando? SEGUICI SU WHATSAPP

VickyBoard Ergo Split-V

Una tastiera decisamente particolare, con un design molto accattivante e un formato particolare, con layout diviso in due (split, appunto). Hot-swappable, si collega anche via Bluetooth e ha un'ottima qualità costruttiva, ma il layout c'è solo ANSI USA, costa un bel po' e al momento c'è solo su Indiegogo.

Recensioni Recensione ASUS ROG Strix Scope II RX

Una tastiera meccanica con switch ottico-meccanici veloci, una buona retro-illuminazione e un'interessante ghiera mulltifunzione programmabile. Il prezzo è interessante, ma non si può dire che la tastiera brilli per innovazione.

MEATER 2 Plus

MEATER 2 Plus è un termometro smart per la cottura della carne. Sì, avete capito bene. Costruito in acciaio inox, resiste fino a 500°, ha vari sensori per il calcolo della temperatura interna e si interfaccia con un'app per smartphone. Costicchia un po', ma è un accessorio unico.

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 5 V è uno smartphone ottimo sulla carta: ha una scheda tecnica invidiabile, ottima qualità costruttiva, è impermeabile e ha pefino il jack per le cuffie, caratteristica ormai decisamente rara. Costa un bel po', ma il problema principale è trovarlo!

Robosen Elite Optimus Prime

Questo è il giocattolo perfetto per ogni adulto: una riproduzione di Optimus Prime perfetta nei minimi dettagli, che si trasforma davvero e che può perfino essere programmato nelle mosse che fa, controllabili anche a voce. Ha praticamente un unico difetto: costa uno stonfo.

SCUF Envision Pro

Envision Pro è un controller realizzato da SCUF e CORSAIR che ha tanti tasti programmabili, può essere personalizzato anche dal punto di vista hardware, supporta iCUE, può essere usato in modalità cablata o wireless e ha dei grilletti perfetti per gli sparatutto. La batteria non dura troppo, ma il problema più grosso è il prezzo.

ReMarkable 2

ReMarkable 2 è un prodotto che ha saputo guidare un intero settore, quello dei grandi tablet e-ink con pennino, perfetti per scrivere e prendere appunti. È un dispositivo eccezionale per esperienza d'uso, curatissimo nei minimi dettagli e con un feedback di scrittura che sembra davvero carta. Peccato solo per l'assenza di retroilluminazione, e per il prezzo non proprio basso.

Divoom Times Gate

Non siamo neanche sicuri di aver capito cosa sia Divoom Times Gate, figuriamoci a cosa serve. Un gadget da scrivania che sembra composto da 5 display di Apple Watch, ognuno dei quali personalizzabile per mostrare informazioni, foto, calendario e quant'altro. Una roba davvero strana.

Switchbot K10+

Switchbot K10+ sembra un baby robot aspirapolvere, e in parte è davvero così: un robot per pulire dalle dimensioni molto contenute, adatto per case piccole. Nonostante sia molto compatto, ha lo svuotamento automatico, ma non è economico.