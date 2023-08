Novità tech della settimana: i pieghevoli di Samsung, il tablet e-ink e il Pixel Tablet di Google

Ferragosto è vicinissimo, ma la nostra rubrica settimanale e, soprattutto, le nostre le nostre notizie, guide e recensioni non si interrompono. A questo proposito, negli ultimi 7 giorni abbiamo provato tanti nuovi prodotti: 2 smartphone, 1 smartwatch, 1 laptop gaming, 1 ebook con display eink, un paio di auricolari e un paio di cuffie gaming, 1 tastiera meccanica e 1 videogioco. Non solo: c'è anche la review del Pixel Tablet di Google! Se volete recuperare le novità delle precedenti settimane, qui trovate tutte le nostre raccolte, ma il modo migliore per stare sempre al passo è seguirci su Google News: basta un clic sul pulsante qui sotto, e non costa niente! Segui SmartWorld su News

Samsung Galaxy Z Flip 5

Il pieghevole a conchiglia di Samsung fa diversi passi in avanti. La chiusura della cerniera è finalmente piatta, e all'esterno guadagna un ampio display che, grazie a Good Lock, può essere utilizzato al pari di quello interno. A rendere il tutto ancora più invitante ci sono il nuovo processore, l'uscita video e l'esperienza di utilizzo. Il prezzo continua a non essere dei più amichevoli, ma occhio al trade-in e alle offerte. Recensione Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 5

Proseguiamo con i pieghevoli di Samsung. Se con il Flip 5 si respira aria di novità, con il Fold 5 siamo più di fronte a un consolidamento. Sì, la cerniera anche qui ora si piega in modo piatto, dando la sensazione di un prodotto davvero fatto e finito. Ma è anche vero che altre novità di rilievo non ce ne sono, se non l'upgrade di hardware che oramai è scontato. Se avete già il Fold 4 (o anche il 3) potrebbe non valere la pena passare a questo. Se invece è il vostro primo pieghevole, vi troverete di fronte a un prodotto validissimo per cominciare. Il prezzo però è ancora meno "amichevole" di quello del Flip. Recensione Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Watch 6

E visto che ci siamo completiamo il trittico dei nuovi prodotti Samsung con la recensione del Galaxy Watch 6. Togliamoci subito il dente: l'autonomia è ancora di un giorno, non è compatibile con iOS (ma gli utenti iPhone se ne faranno una ragione) e il prezzo non è per tutti. Tolto questo ci troviamo di fronte a quello che potremmo definire l'Apple Watch del mondo Android: hardware completo, software ricco con Play Store e app Google, schermo più grande e tante varianti di dimensioni e colori. Recensione Samsung Galaxy Watch 6

Google Pixel Tablet

Rimaniamo in tema Android e passiamo al Google Pixel Tablet. Citiamo una frase della recensione per mettervi nel giusto mood: "Google Pixel Tablet è una ottima idea, realizzata in modo solo parziale e proposta a un prezzo decisamente alto". Come dite? Suona molto Google come cosa? Il prezzo poi non è basso, anche se in linea con i tablet top di gamma della concorrenza. Però, almeno per il momento, non è così facile da acquistare in Italia. Recensione Google Pixel Tablet

Onyx BOOX Tab Ultra C

Finalmente un tablet con display e-ink a colori! Come gli altri dispositivi della serie Ultra, si tratta di prodotti di fascia alta, orientati non solo agli appunti ma a un uso ancora più variegato. Ovviamente da buon display e-ink dà il meglio di sé con testi e, visti i colori, anche fumetti e documenti a colori. Ci sono persino Android e il Play Store! Il prezzo? Simile a quello del Google Pixel Tablet! Recensione Onyx BOOX Tab Ultra C

MSI Stealth 14 Studio A13V

Fenomenali poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale! La frase del Genio di Alladin riassume bene le caratteristiche di questo MSI Stealth 14 Studio A13V, un portatile gaming compatto e leggero. La compattezza però ha delle conseguenze, come temperature più alte della media e un display da 14" ottimo per il gaming ma un po' meno per scopi professionali. Recensione MSI Stealth 14 Studio A13V

Altre recensioni