Novità tech della settimana: tanti utili prodotti per la casa + uno smartwatch, un anello e un telefono da scoprire

La domotica, e in generale i prodotti per la casa, stanno prendendo sempre più corpo tra i nostri contenuti. Occhio però anche agli "outsider" di questa settimana: un nuovo smartphone che già conosciamo, e uno smart ring e uno smartwatch tutti da scoprire!

Dreame L40 Ultra

Dreame L40 Ultra è un robot aspirapolvere di fascia alta che punta a offrire un'eccellente pulizia a un prezzo inferiore rispetto al modello X40 Ultra. Il dispositivo si distingue per la sua compattezza, una potenza di aspirazione di 11.000 Pa e diverse tecnologie avanzate, come la Mop Extend, che permette di pulire anche i bordi difficili da raggiungere. Inoltre, il sistema di lavaggio automatico a 65°C e la possibilità di sollevare i moci sui tappeti garantiscono una pulizia efficiente su tutte le superfici. L'app di gestione è intuitiva e permette di personalizzare ogni aspetto della pulizia. Per scoprire tutti i dettagli e le funzionalità avanzate del Dreame L40 Ultra, vi invitiamo a leggere la recensione completa.

Tineco PURE ONE A50S

Tineco PURE ONE A50S è una scopa elettrica versatile con un prezzo competitivo. Grazie ai sensori laterali EdgeSense, alla luce frontale verde e al tubo pieghevole, si adatta a molte esigenze di pulizia, anche nei punti difficili come i bordi e sotto i mobili. Il serbatoio da 1 litro è uno dei più grandi della categoria, e il sistema di filtraggio è completamente smontabile e lavabile. Non è tra le più silenziose e l'autonomia è nella media, ma resta un prodotto con caratteristiche di alta gamma, a un prezzo contenuto. Per conoscere ogni dettaglio di questo modello, leggete la nostra recensione completa.

Ringconn Gen 2

Ringconn Gen 2 è uno smart ring che migliora diversi aspetti rispetto al modello precedente. Ora è più sottile e leggero, pur mantenendo un'ottima autonomia che arriva fino a 10 giorni per carica. L'anello offre monitoraggio del battito cardiaco, del sonno, dello stress e introduce la misurazione delle apnee notturne. Tuttavia, il software non è ancora tradotto in italiano e non supporta i pagamenti NFC. Il prezzo è aumentato, ma rimane competitivo rispetto a prodotti simili. Per scoprire tutti i dettagli leggete la recensione completa di Ringconn Gen 2. Nota: al momento è ancora disponibile su Kickstarter a circa 270€, sennò, a prezzo maggiorato ma con più opzioni, sul sito ufficiale.

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a) Plus è un'ulteriore evoluzione del precedente Nothing Phone (2a), ma le differenze sono minime. Le novità principali riguardano il nuovo processore Dimensity 7350 Pro, una fotocamera frontale da 50 MP e una ricarica più rapida a 50W. Sebbene queste modifiche non rivoluzionino l'esperienza d'uso, il telefono rimane un dispositivo eccellente nella fascia media, con un ottimo display e un software pulito. Tuttavia, al prezzo di listino, la versione base rimane la scelta migliore. Per tutti i dettagli, vi invitiamo a leggere la recensione completa del Nothing Phone (2a) Plus.

Cecotec Mambo Touch

Cecotec Mambo Touch è un robot da cucina versatile e conveniente, con 37 funzioni, uno schermo touch da 5 pollici e un'app dedicata. È una valida alternativa più economica al Bimby, ideale per chi vuole sperimentare un robot da cucina completo senza spendere una fortuna. Il Mambo Touch gestisce un'ampia varietà di preparazioni, dai risotti agli impasti, con risultati ottimi. Tuttavia, ci sono alcuni problemi di traduzione nelle ricette e la lista della spesa presenta dei difetti. Per scoprire tutti i dettagli, vi invitiamo a leggere la recensione completa del Cecotec Mambo Touch.

Amazfit T-Rex 3

Amazfit T-Rex 3 è uno smartwatch rugged con caratteristiche avanzate, ideale per chi cerca un dispositivo resistente e completo. La cassa da 48 mm e il design robusto lo rendono perfetto per le situazioni più estreme, mentre il display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel e 2.000 nit di luminosità offre una buona visibilità. Tra le sue funzioni avanzate ci sono pagamenti NFC, mappe offline e un assistente vocale che, in alcune lingue, supporta anche ChatGPT. L'autonomia sorprende, con una durata fino a 20 giorni. Tuttavia, non permette di effettuare chiamate al polso e non ha il supporto per eSIM. Se volete approfondire, leggete la recensione completa di Amazfit T-Rex 3.

