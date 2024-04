Novità tech della settimana: bici elettriche stilose, friggitrici mastodontiche e altri anelli smart

Sono tante le novità tech di questa settimana che abbiamo provato per voi! Qui nella redazione di SmartWorld sono arrivati prodotti di tutti i tipi, anche quelli più inaspettati: si va dalle bici elettriche ai videogiochi, dalle friggitrici ad aria giganti agli anelli per i pagamenti contactless. Scoprite questi e gli altri prodotti che abbiamo recensito negli ultimi giorni nelle sezioni in basso! Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Tapster

A vederlo non sembra nient'altro che un anello carino e minimale, ma non fatevi ingannare. Tapster nasconde un segreto al suo interno: un chip NFC abilitato ai pagamenti contactless, che lo rende uno dei modi più veloci e discreti per pagare senza usare contanti. Basta avvicinarlo al POS e attendere qualche secondo, il pagamento è fatto. Certo, non funziona sempre e per farlo funzionare con tutte le carte e le banche serve qualche trucco, ma questo ve l'abbiamo spiegato bene nella recensione dal link in basso. Tapster viene venduto a 99€, ma è scontato di 20€ con il codice promozionale "ciao20" per l'arrivo in Italia. RECENSIONE Tapster

Engwe P275 ST

Engwe P275 ST è una delle city bike più comode e performanti che abbiamo mai provato. Il telaio step through e il motore mid-drive (con sensore di coppia) sono davvero godibili, ma il suo punto di forza più grande è l'autonomia, che arriva fino a 260 km. Una bici elettrica fatta per dominare sulle strade cittadine e sulle piste ciclabili. Non provate, però, a fare troppo fuoristrada, perché non è il modello adatto. Date un'occhiata alla videorecensione completa per vederla all'opera! RECENSIONE Engwe P275 ST

COSORI Forno 12 Litri

Se siete indecisi tra l'acquisto di una friggitrice ad aria o di un forno elettrico, questo è il prodotto che risolve ogni dubbio. Il nuovo COSORI Friggitrice ad Aria Forno 12 Litri ha un nome discutibile ma una quantità di funzioni eccezionali, a cominciare dalla mastodontica capacità. In confezione ci sono tanti accessori che vi permettono di fare una miriade di cotture diverse. Attenzione però alla manutenzione, perché è un accessorio che ne richiede tanta. RECENSIONE COSORI Forno 12 Litri

FlexiSpot BS12 Pro

FlexiSpot BS12 Pro è una sedia da ufficio sobria ed elegante, anche troppo. Completissima dal punto di vista delle funzionalità, molto regolabile e anche discretamente comoda, non ha un vero elemento che lasci a bocca aperta. Una sedia onesta, dunque, con un prezzo forse un po' alto per quello che offre. RECENSIONE FlexiSpot BS12 Pro

Majority Moto 2.0

Avete voglia di sentire un bel disco in vinile ma non avete un giradischi? Allora fatevi tentare dal Majority Moto 2.0 Bluetooth Turntable, che ha un costo molto abbordabile, che rappresenta il suo grande punto di forza. Non è, infatti, un prodotto top gamma e non vi garantisce performance di alto livello. Se siete audiofili statene alla larga. Per tutti gli altri, però, è un prodotto niente male e ha anche la connettività Bluetooth. RECENSIONE Majority Moto 2.0

Narwal Freo X Ultra

Narwal Freo X Ultra rappresenta una piccola novità rispetto ai tradizionali robot aspirapolvere. Non solo ha una potenza di aspirazione da record (8.400 Pa) ma ha anche un design speciale, che lo fa sbilanciare all'indietro per migliorare la capacità di lavaggio con i panni integrati. Il prezzo non è basso ma con la promozione di lancio siamo comunque su livelli molto convenienti! RECENSIONE Narwal Freo X Ultra

Ultros

Che gioco Ultros, che esperienza peculiare. Più bello da vedere che da giocare, una piccola occasione persa per certi versi, ma vale la pena provarlo solo per ammirare le sue ambientazioni e il design dei personaggi. Lo stile estetico è eccezionale, la difficoltà forse un po' troppo bassa, la trama abbastanza misteriosa da lasciare libro il giocatore di tante interpretazioni. Un metroidvania vecchia scuola, non per tutti. RECENSIONE Ultros

Amazfit Active Edge

Amazfit Active Edge è uno smartwatch medio gamma molto colorato e con un bel design. La completezza non è il suo forte, perché mancano alcuni strumenti importanti (pagamenti al polso soprattutto), per il resto però c'è davvero tutto, compresa una buona gestione della app e della parte fitness. Molto buona l'autonomia, sempre un gran vantaggio dei prodotti Amazfit. RECENSIONE Amazfit Active Edge