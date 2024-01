Novità tech della settimana: gli orecchini auricolari e la GPU più costosa del mondo

Pochi ma buonissimi i prodotti inseriti nella nostra raccolta delle novità tech della settimana. Come da tradizione, in questo articolo vi proponiamo una selezione dei dispositivi che abbiamo provato con mano negli ultimi giorni, per farvi scoprire le innovazioni dell'ultimo momento. Attenzione perché oggi si parla di auricolari, tastiere, strumenti per la cucina smart e hardware per PC super potente! Per conoscere le novità delle scorse settimane potete leggere l'articolo a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Huawei FreeClip

Di design strani e originali per gli auricolari true wireless ne abbiamo visti parecchi negli ultimi mesi, ma quello che ha fatto Huawei con i suoi nuovi FreeClip va oltre. Più che auricolari, questi sono praticamente degli orecchini musicali, con una clip che gira tutta intorno all'orecchio e poggia sulla parte posteriore. Il vantaggio di questo design è la comodità estrema, che rende i FreeClip perfetti da indossare anche a lungo. Inoltre, sono perfetti per chi non vuole isolarsi dal mondo esterno. Dall'altra parte, però, il prezzo è ben più alto dei classici auricolari, dunque trovare un equilibrio non è semplice. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la recensione completa dal link a seguire. RECENSIONE Huawei FreeClip

ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090

ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 non è una scheda video come le altre, per due motivi molto chiari. Il primo è che è la GPU più potente sul mercato per quanto riguarda il gaming, grazie soprattutto al sistema di raffreddamento a liquido AIO integrato, con un possente radiatore e tre ventole montate sopra. Il secondo è il prezzo, praticamente fuori mercato, imparagonabile con il resto dei modelli in vendita. Insomma, una scheda come nessun'altra, un prodotto di lusso, uno sfoggio di potenza senza eguali. Ammiratela nella recensione completa, perché è anche molto bella da vedere. RECENSIONE ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090

EPOMAKER EP84 Plus

Se vi piacciono le tastiere meccaniche super compatte, la nuova EPOMAKER EP84 Plus probabilmente vi conquisterà al primo sguardo. Ha tutto il necessario per soddisfare qualsiasi esigenza, visto che è un modello hot-swappable, dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, programmabile via software e ben costruito. La cosa bella è che tutto questo è integrato in un corpo compattissimo e molto solido, e venduto a prezzo molto economico! RECENSIONE EPOMAKER EP84 Plus

Soundcore Liberty 4 NC

I nuovi Anker Soundcore Liberty 4 NC sono uno dei potenziali best buy per il 2024. Al contrario dei Huawei FreeClip di cui parlavamo qualche paragrafo più in alto, qui non ci sono innovazioni particolari o soluzioni di design stravaganti, ma molta concretezza sotto ogni aspetto. Questi auricolari true wireless hanno un design elegante, una qualità audio ottima, una cancellazione del rumore che funziona bene e altre funzionalità molto avanzate. Se poi le trovate in sconto a 71€ come in questi giorni, diventano davvero irresistibili. RECENSIONE Soundcore Liberty 4 NC

COSORI Dual Blaze

COSORI Dual Blaze è una friggitrice ad aria di fascia alta che ha tutto quello che potreste chiedere da un prodotto del genere. Lo stile è molto elegante, con corpo dalle linee decise e tutti i comandi sulla parte alta. Il cestello è ampio e capiente, ma soprattutto è il sistema di cottura ad essere ben realizzato, con un'elevata potenza della doppia resistenza e una ventola che permette una cottura molto uniforme. Fatevi venire l'acquolina in bocca con le foto nella nostra recensione completa. RECENSIONE COSORI Dual Blaze