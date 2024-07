Novità tech della settimana: lo smartphone col contrappasso, l'orologio stiloso e due mini PC premium

Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo . Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp , dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Il miglior aperitivo prima del weekend è quello con le nostre novità tech della settimana. Nella selezione di oggi abbiamo raccolto le recensioni più interessanti tra quelle realizzate dalla redazione di SmartWorld. Bisogna dire che è stata una settimana molto ricca, segnata in particolare dai prodotti CMF , ASUS e Turtle Beach , ma trovate altri dispositivi niente male nella lista in basso.

CMF Phone 1

Il nuovo CMF Phone 1 è uno smartphone entry-level nato per essere un best-seller. Il costo è molto accattivante (meno di 200€ in sconto) e le caratteristiche sono ottime, con un hardware di buon livello e un design molto peculiare.

L'esperienza d'uso è così convincente che sembra quasi "incredibile", come scritto letteralmente nella recensione completa linkata in basso. Attenzione però, perché per la legge del contrappasso c'è una pena da pagare per tutta questa convenienza: manca la connettività NFC, quella che serve per i pagamenti contactless. Siete pronti a rinunciare a tutto questo per avere un CMF?

RECENSIONE CMF Phone 1