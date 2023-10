Novità tech della settimana: gli smartphone più attesi dell'anno, e tutto il resto

Anche questo venerdì torna il nostro solito appuntamento con le ultime novità tech della settimana, un breve riassunto dei nuovi dispositivi che abbiamo provato negli ultimi sette giorni. Questa è stata una delle settimane più ricche e notevoli: abbiamo pubblicato la recensione di due degli smartphone più attesi dell'anno, iPhone 15 Pro Max e Pixel 8 Pro, ma anche fotocamere, tastiere, taccuini digitali e tanto altro. Per conoscere le novità della scorsa settimana potete leggere l'articolo dei prodotti fino al 6 ottobre 2023. E poi, per non perdervi le altre recensioni e tutte le notizie che passano da SmartWorld, vi consigliamo anche di seguirci su Google News: per farlo basta cliccare sul pulsante qui sotto!

Sony A6700

La Sony A6700 è una mirrorless APS-C concreta, che sa dare soddisfazioni sia con foto che con video. Tra i punti di forza c'è il nuovo sensore retroilluminato da 26MP, l'autofocus migliorato grazie all'AI e la registazione video in 4K a 120fps. Migliora anche l'ergonomia e il software è ricco. Il mirino decentrato e la stabilizzazione solo a 5 stop possano risultare poco comodi per alcuni utenti, ma nel complesso è un'ottima macchina. RECENSIONE Sony A6700

Sony SRS-XV800

Sony SRS-XV800 è un gigantesco speaker da festa, che oltre alle dimensioni spicca per audio potente e con effetto surround a 360 gradi, lunga autonomia di 25 ore e funzionalità aggiuntive come gli effetti luminosi e sonori. Il peso di ben 18,5 kg e la mancanza di maniglie regolabili lo rendono scomodo da trasportare in modo semplice. Il prezzo è di circa 570€: non per tutti, ma non esagerato per un prodotto del genere. RECENSIONE Sony SRS-XV800

iPhone 15 Pro Max

Scontato dirlo, ma iPhone 15 Pro Max è il miglior iPhone di sempre: hardware e software sono al top, il display è luminosissimo e foto e video sono eccellenti (c'è anche zoom 5x!). A proposito di video, non dispiacerebbe trovare finalmente dei controlli manuali per la registrazione! Il prezzo come sempre non è per tutti, ma iPhone 15 Pro Max non delude. RECENSIONE iPhone 15 Pro Max

CORSAIR K70 Core

La Corsair K70 Core è una tastiera meccanica con switch lineari e layout italiano che finalmente mostra maggiore cura costruttiva. Tra i punti di forza, segnaliamo il potenziometro multifunzione e il software iCUE. Non ci hanno fatto impazzire gli switch "rimbalzini" e l'impossibilità di smontarla, ma per fortuna il prezzo è interessante. Rimane il rammarico per l'assenza di connettività wireless e l'impossibilità di sostituire il cavo. RECENSIONE Corsair K70

Logitech Wave Keys

Logitech Wave Keys è una tastiera ergonomica dal design compatto e curvo, pensata per digitare in modo comodo e ridurre lo stress, con un poggiapolsi morbido e l'ottimo software Logi Options+ per personalizzare i tasti. È silenziosa e si connetta a più dispositivi (via Bluetooth e dongle Bolt), ma il prezzo di 85€ è un po' alto, considerando l'assenza di retroilluminazione. RECENSIONE Logitech Wave Keys

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro è il nuovo smartphone di riferimento per Google: ha un processore al top (Tensor G3) che gli permette di fare delle piccole "magie" (specialmente nell'elaborazione delle foto), fa scatti eccellenti e ottime riprese video. Inoltre, Google promette aggiornamenti per ben 7 anni, più di ogni altro smartphone. Peccato solo per il taglio di base da soli 128 GB e l'assenza di uscita video (oltre che per il prezzo, che sale): ma al netto di questo, è pur sempre il miglior Pixel sul mercato, difficile restarne delusi. RECENSIONE Pixel 8 Pro

Supernote A5X

Supernote A5X è un taccuino digitale eccellente, rifinito nei minimi dettagli: un disposito premium, con ottimo hardware, una penna a cui non è necessario sostituire la punta e tante funzioni software interessanti. Peccato per l'assenza di retroilluminazione, ma il vero punto debole è il prezzo, veramente alto, che lo rende un dispositivo per i pochi che possono permettersi un lusso del genere. RECENSIONE Supernote A5X

Google Pixel Watch 2

Il Google Pixel Watch 2 è uno smartwatch elegante, veloce e completo: ha tutte le funzioni fitness di Fitbit e, grazie a Wear OS 4, c'è anche Wallet per i pagamenti e app di Google come Maps. Tuttavia, l'autonomia è solo sufficiente, il prezzo è alto ed è disponibile in un'unica dimensione, che non si adatta a tutti i polsi. In definitiva è un ottimo orologio, ma non è adatto a tutti gli utenti. RECENSIONE Google Pixel Watch 2