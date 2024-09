Novità tech della settimana: doppia recensione per i Pixel e un kit per la cucina smart

Torna l'appuntamento con le novità tech di SmartWorld e con le recensioni prodotte questa settimana, che arriva fino al 13 settembre 2024. Bisogna dire che questa volta la varietà è davvero particolare, con uno smartphone, uno smartwatch, un kit da cucina smart, una tastiera meccanica e un volante da gaming. Tanti prodotti per tante esigenze diverse, con le nostre prove in anteprima che vi fanno scoprire le migliori novità del mondo tecnologico. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Google Pixel 9

Il modello base della gamma Pixel 9 è molto convincente, non va sottovalutato. Le qualità degli smartphone Google ci sono tutte, soprattutto quelle per la fotografia, mancano solo alcune funzionalità avanzate, come la ricarica veloce e alcuni strumenti smart. In ogni caso, potete leggere la recensione completa dal link a seguire se volete scoprire tutti i segreti di Google Pixel 9. RECENSIONE Google Pixel 9

Epomaker Galaxy70

La qualità migliore di Epomaker Galaxy70 è il prezzo, poco sopra ai 100€. Una cifra super aggressiva per una tastiera meccanica con questa alta qualità: scocca in alluminio, tasti hot-swappable, keaycaps in PBT e connettività wireless. C'è tutto quello che serve per scrivere e giocare con estrema soddisfazione, ma attenti al layout che è solo ANSI. RECENSIONE Epomaker Galaxy70

PXN V99

Se vi piacciono i giochi di guida, un prodotto come questo volante entry-level PXN V99 potrebbe cambiarvi la vita. Funziona con tante piattaforme diverse (anche PS5), include cambio e frizione, ha anche un buon force feedback integrato. Purtroppo, però, non è così facile da usare come lo si vorrebbe, perché su tanti giochi deve essere configurato manualmente per poter funzionare correttamente. A questo prezzo, però, l'acquisto potrebbe essere consigliato. RECENSIONE PXN V99

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 ha fatto fare un bel passo in avanti all'ecosistema wearable di Google, mai così appetibile come quest'anno, grazie anche alla nuova versione da 45 mm. Il prezzo è altino e l'autonomia non è eccezionale, ma per il resto si tratta di uno smartwatch di tutto rispetto, con design molto bello ed esperienza d'uso fluida e soddisfacente. Tutto il meglio dei servizi Google al polso, se ve lo potete permettere. RECENSIONE Google Pixel Watch 3

MEATER Pro XL

Diventate cuochi provetti col nuovo MEATER Pro XL, il set di termometri da cucina con funzionalità smart! In questo kit sono disponibili 4 termometri, tutti in acciaio inox e capaci di resistere ad altissime temperature. Grazie ai sensori integrati, permettono di riconoscere il livello di cottura della carne e monitorarlo tramite l'app dedicata. Certo, costano tantissimo, ma per chi vuole diventare il re del barbecue è difficile resistere. RECENSIONE MEATER Pro XL

