Novità tech della settimana: il campione dei ritratti, il mini PC a 0 dB e il robot multi-base

Sono davvero tante le novità tech di questa settimana, vale a dire i prodotti che abbiamo provato nella redazione di SmartWorld. Nelle nostre recensioni vi abbiamo raccontato pregi e difetti di diversi dispositivi, tra smartphone, auricolari, prodotti informatici, domotica e altro ancora. Andiamo a vedere insieme quali sono i più interessanti di questa settimana! Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo.

Honor 200 Pro

Honor 200 Pro è uno smartphone di fascia alta con una caratteristica eccezionale: è specializzato nelle foto ritratto, grazie ad un ottimo sensore della fotocamera principale e una collaborazione con lo studio fotografico Harcourt di Parigi. Le qualità però non finiscono qui, visto che anche il resto dell'hardware è di ottimo livello! In questi giorni potete acquistarlo in sconto lancio con un ribasso di ben 150€ rispetto al prezzo di listino, ma solo sfruttando il nostro coupon esclusivo che trovate a seguire. ASMARTWORLD200 RECENSIONE Honor 200 Pro

Motorola Moto Buds+

La collaborazione con Bose è un segno di altissima qualità audio, e su questo punto i nuovi Motorola Moto Buds+ non deludono di certo, anzi. Hanno una discreta cancellazione del rumore, supportano il codec Hi-Res LDAC e anche la connettività multipoint. Un cavallo di battaglia è l'autonomia, ottima, e c'è anche il supporto alla ricarica wireless. Nella fascia dei 100€ sono una buona scelta. RECENSIONE Motorola Moto Buds+

Fujifilm Instax Mini 99

La migliore delle Instax Mini è arrivata. Si chiama Fujifilm Instax Mini 99 ed è ovviamente una fotocamera istantanea tra le più interessanti in circolazione, con tutti gli optional al posto giusto. Il prezzo non è conveniente, ma è un dispositivo per chi vuole tanto, con una bella varietà di strumenti creativi molto divertenti da usare. RECENSIONE Fujifilm Instax Mini 99

Minix Z100-0dB

Un mini PC compattissimo e soprattutto molto silenzioso. Si chiama Minix Z100-0dB e il nome fa già intuire le sue peculiarità. All'interno c'è un processore Intel Alder Lake-N N100 con supporto hardware per i codec AV1, HEVC e VP9. Ideale da usare come Home Theater PC (HTPC), il prezzo a meno di 300€ lo rende anche conveniente. RECENSIONE Minix Z100-0dB

Kingston FURY Renegade SSD

Kingston FURY Renegade SSD è uno dei migliori SSD NVMe PCIe 4.0 sul mercato, adatto per qualsiasi tipo di utilizzo, dal gaming alla produttività avanzata. Per la nostra recensione abbiamo provato la versione con dissipatore integrato, che tiene a bada le temperature e gli dà un look aggressivo. L'unico discorso complicato su questo prodotto è quello sul prezzo, ma vi lasciamo il link a seguire per approfondire meglio. RECENSIONE Kingston FURY Renegade SSD

Dyson Supersonic Nural

Un asciugacapelli di quelli super versatili, di un livello talmente alto che non tutti riusciranno a sfruttare tutte le sue potenzialità. Parliamo ovviamente del nuovo Dyson Supersonic Nural, che ha diverse funzioni specifiche per i capelli ricci e mossi. Con un prodotto come questo si riescono ad ottenere acconciature ed effetti che sarebbero impossibili per altri asciugacapelli. Attenzione però al costo, che è super esclusivo come il prodotto stesso! RECENSIONE Dyson Supersonic Nural

Switchbot S10

Switchbot S10 è un robot aspirapolvere sorprendente, perché non solo ha una base, ne ha addirittura due! Potrebbe essere il primo di una nuova generazione di dispositivi per la pulizia multi-base? Forse sì, se saprà ritagliarsi un buon successo di vendite. Il prezzo di lancio non è male, quindi le potenzialità ci sono tutte. RECENSIONE Switchbot S10

Altre recensioni

