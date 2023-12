Novità tech della settimana: il primo rotuer con Wi-Fi 7, il miglior smart speaker e altro ancora

Si è appena conclusa una nuova settimana lavorativa e, come ogni venerdì, anche oggi torniamo alla carica per raccontarvi tutti i prodotti che abbiamo testato e recensito negli ultimi sette giorni. Tra le recensioni pubblicate questa settimana c'è il primo router con Wi-Fi 7, auricolari per sportivi, tastiere, microfoni e quello che è forse il miglior speaker smart che ci sia mai capitato di provare. Per leggere le novità delle scorse settimane, trovate tutti gli articoli a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Jabra Elite 8 Active

Le Jabra Elite 8 Active sono probabilmente i migliori auricolari per sportivi (e non solo): sono comodissime da indossare e stanno salde alle orecchie grazie al rivestimento ShakeGrip, e sono anche resistenti a polvere, liquidi e cadute. E, soprattutto, suonano bene e hanno un ANC discreto: però non costano poco! RECENSIONE Jabra Elite 8 Active

COSORI Turbo Blaze

Dopo l'apprezzatissima recensione del modello di Fatto in casa da Benedetta, torniamo a parlare di friggitrici ad aria, con un modello super consigliato. Questa di COSORI, infatti, arriva fino a 230°, ha cestello lavabile in lavastoviglie e tante modalità di cottura. Come spesso accade, anche in questo caso il problema principale è il prezzo, un po' superiore alla media. RECENSIONE COSORI Turbo Blaze

Amazon Eero Max 7

Eero Max 7 ha fatto parlare molto di sé perché è il primo router con Wi-Fi 7 che ci è capitato di provare. Il Wi-Fi 7 dà i suoi vantaggi e garantisce velocità altissime, e poi Eero Max 7 fa anche da hub Zigbee, Thread e Matter, e ha ben 4 porte Ethernet (di cui 2 arrivano a ben 10 Gbps). Un vero peccato che molte funzioni avanzate siano disponibili solo a pagamento, anche considerando che il prezzo di Eero Max 7 è molto alto (come tutti i router Wi-Fi 7 già in commercio). RECENSIONE Amazon Eero Max 7

Trust GXT 255+ Onyx

Il Trust GXT 255+ Onyx è un microfono dedicato ai gamer e agli streamer senza troppe pretese (e con budget limitato). La qualità audio è molto buona e c'è incluso in confezione un braccio metallico regolabile (che però non brilla nei punti di giunzione). Manca anche un software dedicato con cui gestire il tutto, ma nel complesso è una soluzione completa ad un prezzo accettabile. RECENSIONE Trust GXT 255+ Onyx

Corsair iCUE LINK H150i LCD

Corsair ha lanciato un nuovo sistema di raffreddamento a liquido per PC destkop che rappresenta praticamente il massimo del settore. Non è solo una questione estetica, con una valanga di LED RGB ed effetti di illuminazione, ma anche e soprattutto l'innovativo sistema di collegamento, le ottime prestazioni e il software con cui gestire il tutto. Purtroppo, ancora una volta il "problema" è il prezzo, piuttosto proibitivo.

Sonos Era 100

Sonos Era 100 è forse lo smart speaker che ci ha convinto di più in assoluto tra quelli che abbiamo provato. Ha una qualità audio impressionante per le dimensioni, un design curato, supporta Spotify Connect e lo streaming via WiFi (ma anche Bluetooth e AirPlay) e c'è perfino Alexa integrato. Piacerà meno agli utenti Android, dato che gli speaker Sonos non supportano (più) Google Assistant e Google Cast e, considerando il prezzo non proprio irrisorio, chi non ha iPhone forse preferirà altro.

Altre recensioni

Oltre quelle elencate finora, nell'ultima settimana abbiamo pubblicato anche altre recensioni che vi lasciamo nella lista di seguito: parliamo di uno smartphone che ha uno smartwatch sul retro (!?) e una tastiera meccanica ottima ma davvero curiosa nel design. Recensione Oukitel WP30 Pro

Recensione AKKO MOD 007PC