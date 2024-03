La settimana non può terminare senza la nostra consueta rubrica con le migliori novità tech degli ultimi giorni! Questa settimana i prodotti si sono principalmente divisi in due ambiti: smartphone e dispositivi da gaming. Ma non solo visto che c'è anche un phon per capelli molto tech! Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Realme 12 Pro+

Anche quest'anno Realme ha pronto uno smartphone che esce ad un prezzo di lancio fantastico per uno dei momenti promozionali di Amazon (le offerte di primavera 2024). Realme 12 Pro+ è un dispositivo di fascia media che non vi deluderà sotto nessun aspetto, sempre che il suo design faccia per voi. Con la promozione di lancio è qualcosa che non dovreste davvero perdervi. RECENSIONE Realme 12 Pro+

Black Shark Green Ghost

Black Shark, il brand di Xiaomi che punta al mondo dei videogiocatori ha lanciato anche alcuni accessori per giocatori, non fermandosi quindi solo agli smartphone gaming. Fra questi questa settimana vi abbiamo parlato del Black Shark Green Ghost, un controller wireless compatibile con tantissime piattaforme e venduto al giusto prezzo. RECENSIONE Black Shark Green Ghost

Dreame Hair Glory

Se cercate un asciugacapelli hi-tech ma non potete permettervi un Dyson ecco che questo prodotto di Dreame vi viene incontro. Si tratta di un asciugacapelli molto potente economico e soprattutto dal peso irrisorio, cosa non di poco conto se lo si deve tenere sollevato a lungo. RECENSIONE Dreame Hair Glory

ASUS Zenfone 11 Ultra

ASUS abbandona la compattezza e realizza una sorta di ROG Phone per tutti con questo Zenfone 11 Ultra. Si tratta di uno smartphone veramente molto interessante, che perde un po' della peculiarità del precedente modello ma che si presenta comunque come uno smartphone al top sotto molti aspetti, come audio, display e fluidità dell'interfaccia. Peccato per i pochi aggiornamenti e per l'interfaccia non per tutti. RECENSIONE ASUS Zenfone 11 Ultra

Creative Pebble Pro

Se c'è qualcosa che Creative ha sempre saputo fare molto bene sono le casse da PC. Queste sono ottime per il prezzo e hanno delle simpatiche luci alla base che vi "illumineranno" la scrivania. Hanno tante opzioni per l'input e il suo è molto buono (in rapporto al prezzo). RECENSIONE Creative Pebble Pro

EPOMAKER DynaTab 75X

Questa tastiera di Epomaker si racconta da sola. O meglio il suo display led frontale si racconta da solo. Il display non serve davvero ma rende questa tastiera un prodotto unico nel suo genere per gli amanti della tastiere meccaniche. RECENSIONE EPOMAKER DynaTab 75X

