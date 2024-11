Novità tech della settimana: l'iPhone grosso, la macchina del caffè magica, la regina delle smart band e tanto altro

È stata una settimana ricca di prove, qui su SmartWorld.it, con tanti nuovi prodotti recensiti per voi. E tenetevi forte perché le prossime settimane saranno ancora più intense! Senza quindi ulteriori indugi, vediamo che novità tech ci sono, ricordandovi che "le puntate" precedenti di questa nostra rubrica sono tutte disponibili su questa pagina.

Cecotec Cremmaet Compactccino Connected

Cremmaet Compactccino Connected è una macchina da caffè superautomatica che promette un espresso di qualità e tante bevande a base di caffè, il tutto con un tocco smart grazie alla compatibilità con un'app dedicata. Offre 25 varianti di bevande, pressione fino a 19 bar e un display touch per selezionare facilmente le opzioni. Nonostante i buoni risultati, soprattutto per l'espresso, richiede un po' di pratica per personalizzare le impostazioni e adattarle ai gusti italiani. Il serbatoio dell'acqua e il sistema di autopulizia sono pratici, ma comportano un certo consumo. Ideale per chi vuole un'alternativa alla moka, questa macchina si distingue per versatilità e design compatto, ma pecca per traduzioni non perfette e schiuma non ottimale per il cappuccino. Leggete la recensione completa di Cremmaet Compactccino Connected per scoprire tutti i dettagli!

Sony LinkBuds Fit

Sony LinkBuds Fit sono auricolari true wireless pensati per lo sport, grazie alle alette flessibili che li tengono stabili durante l'allenamento. La qualità audio è molto buona, con driver dinamici ed equalizzatore personalizzabile. Anche i microfoni garantiscono chiamate chiare. Tuttavia, la cancellazione attiva del rumore non è all'altezza dei top di gamma Sony, e mancano alcune comodità come la ricarica wireless. Il prezzo elevato li posiziona in una fascia competitiva, ma risultano ideali per chi cerca auricolari comodi e affidabili per l'attività sportiva. Per ulteriori dettagli, consultate la recensione completa dei Sony LinkBuds Fit.

RedMagic Nova Gaming Tablet

RedMagic Nova Gaming Tablet è un dispositivo progettato per i gamer, con hardware potente e funzioni specifiche. Dotato di Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria UFS 4.0, garantisce prestazioni eccellenti. Il display IPS da 10,9 pollici con refresh rate di 144 Hz offre una buona esperienza visiva, pur non essendo AMOLED. L'autonomia è ottima grazie alla batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida a 80W. Tuttavia, il supporto software limitato e la mancanza del jack audio sono punti deboli. Il design con scocca in alluminio e dettagli RGB lo rende unico, mentre il prezzo competitivo di 499€ lo posiziona come un'ottima scelta per chi cerca qualità a un costo contenuto. Ulteriori informazioni nella recensione completa di RedMagic Nova Gaming Tablet.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro si conferma uno smartphone top di gamma, ideale per creator e appassionati di video grazie a registrazioni in 4K a 120fps e foto eccezionali. Il display LTPO OLED da 6,3 pollici è luminoso e fluido, mentre la costruzione in titanio garantisce eleganza e robustezza. Nonostante l'ottima autonomia e prestazioni elevate grazie al chip A18 Pro, le novità risultano marginali, con tasti fisici poco utili e l'assenza di Apple Intelligence. Il prezzo elevato solleva dubbi sulla reale convenienza rispetto ai modelli precedenti. Scoprite ogni dettaglio nella recensione completa di iPhone 16 Pro!

LUMINKEY Magger 68 HE

Luminkey Magger 68 HE è una tastiera meccanica magnetica compatta (formato 65%) che punta su interruttori magnetici e un polling rate altissimo (fino a 8.000 Hz), perfetta per i gamer. Realizzata con materiali premium come alluminio anodizzato e strati interni in silicone, offre una digitazione silenziosa e precisa. La possibilità di regolare la distanza di attuazione dei tasti e personalizzazioni avanzate tramite software, inclusa la gestione di macro e funzioni multi-livello, ne ampliano le capacità. Peccato per il solo layout ANSI USA e l'assenza di connettività wireless. Con un prezzo competitivo, è un'opzione eccellente per chi cerca performance elevate e design esclusivo. Scoprite tutti i dettagli nella recensione di Luminkey Magger 68 HE.

Canon EOS R5 Mark II

La Canon EOS R5 Mark II si presenta come la miglior mirrorless tuttofare sul mercato, pensata per soddisfare le esigenze di fotografi ibridi. Il sensore full-frame stacked da 45 MP offre una qualità d'immagine eccellente, con una resa cromatica di altissimo livello. Le funzionalità video professionali supportano risoluzioni fino a 8K, mentre il sistema di autofocus Dual Pixel Intelligent AF garantisce precisione e affidabilità. Tuttavia, il peso e le dimensioni sono impegnativi, e il sistema Eye Control AF potrebbe non convincere tutti. Le funzioni avanzate, unite a un software curato, rendono questa fotocamera ideale per chi cerca versatilità senza compromessi. Scopri di più nella recensione completa di Canon EOS R5 Mark II.

Dragon Quest III HD-2D Remake

Dragon Quest III HD-2D Remake è un omaggio visivamente splendido al titolo del 1988, che ha definito i JRPG. La grafica HD-2D è il punto forte, con ambientazioni dettagliate e un ciclo giorno-notte che arricchisce l'immersione. La colonna sonora riarrangiata regala emozioni, ma il gameplay risente della fedeltà all'originale: i combattimenti casuali frequenti e i menù obsoleti ne limitano il fascino moderno. L'esplorazione rimane stimolante, ma la progressione è rigida e il prezzo di lancio elevato. Consigliato ai nostalgici e agli amanti della saga. Leggete la recensione completa di Dragon Quest III HD-2D Remake per saperne di più!

LEGO Horizon Adventures

Lego Horizon Adventures rappresenta un'inedita collaborazione tra LEGO e PlayStation, proponendo un'esperienza che combina l'umorismo classico dei mattoncini con l'universo di Horizon. Il gioco abbandona i tipici enigmi e collezionabili LEGO per concentrarsi sull'azione con una visuale dall'alto. Diviso in quattro ecosistemi esplorabili da un hub centrale personalizzabile, il titolo offre gadget creativi e una modalità cooperativa locale fluida e divertente. Tuttavia, la durata limitata, la ripetitività dei livelli e una certa semplicità nelle meccaniche potrebbero deludere i fan più esigenti. Rimane un'opzione ideale per famiglie e nostalgici. Leggete la recensione completa di Lego Horizon Adventures per tutti i dettagli!

Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 è una smartband compatta e leggera che migliora la già ottima generazione precedente. Il display AMOLED più luminoso e l'autonomia aumentata fino a 21 giorni sono i punti di forza, insieme al nuovo motore per la vibrazione e al supporto per oltre 150 attività sportive. Rimangono alcune mancanze, come l'assenza di NFC per i pagamenti rapidi e un'interfaccia menu affollata. Perfetta per chi cerca funzionalità complete a un prezzo accessibile, è un vero best buy nella fascia sotto i 50€. Leggete la recensione completa di Xiaomi Smart Band 9 per tutti i dettagli!

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.