Novità tech della settimana: il futuro dei robot aspirapolvere e il passato delle action cam

Dreame L20 Ultra

Probabilmente il miglior lava/asciuga mai provato finora. Dreame L20 Ultra ha infatti non solo un'aspirazione molto potente, ma anche un ottimo sistema di lavaggio, anche con supporto per detergenti anziché la semplice acqua. Di contro ci mette un po' più della media a pulire, ma il risultato è ottimo. Peccato per il prezzo, che come per tutti i prodotti innovativi non è popolare. RECENSIONE Dreame L20 Ultra

Majority Studio 1

E dopo un caro robot, passiamo a delle economiche cuffie. Economiche sì, ma con una buona qualità audio, buona comodità e anche con custodia da viaggio inclusa. Difetti? Il cavo audio non si sgancia e non c'è il microfono, il che ne preclude l'utilizzo in video chiamata, purtroppo. L'abbiamo già detto che costano meno di 45 euro? RECENSIONE Majority Studio 1

GoPro HERO 12

La migliore GoPro di sempre è anche la più iterativa. Tantissimo lavoro sul software, con notevoli risultati in termini di autonomia, ma pochissime novità hardware giustificano un po' male l'uscita di un nuovo modello, che però è di fatto la migliore action cam che potreste comprare oggi. Lo vedete il dilemma, sì? RECENSIONE GoPro HERO 12 Black

Machenike G5 Pro

Il nome Machenike G5 Pro di Epomaker non vi dirà probabilmente nulla, ma non è un problema. Si tratta di un gamepad con una buona qualità costruttiva e con degli ottimi stick analogici, compatibile con PC, Android, iPhone e Nintendo Switch. Peccato che i pulsanti posteriori siano scomodi, il D-pad non pervenuto e che l'esperienza generale non sia proprio impeccabile. Costa poco, ma non mira al certo al vertice. RECENSIONE Machenike G5 Pro