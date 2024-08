Novità tech della settimana: l'anello smart più atteso, due CPU da record e un Lumia che non lo era

Avete fame di novità tech anche a metà agosto? Ci pensiamo noi a salvare la situazione, con la nostra raccolta delle migliori recensioni che abbiamo realizzato questa settimana. Oggi vi proponiamo prodotti molto diverti tra loro, con anelli smart, notebook gaming super potenti, processori PC di nuova generazione, smartphone con design notevoli e molto altro ancora. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Samsung Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring è il primo anello smart prodotto dall'azienda coreana. Un prodotto attesissimo, già mostrato a febbraio ma arrivato solo adesso sul mercato. Le qualità ci sono tutte, con una buona misurazione di tutti i parametri di salute e fitness, più un'autonomia superiore alla media. Il prezzo troppo alto al lancio è però un ostacolo non facile da superare. Scopritelo da vicino cliccando sul link in basso. RECENSIONE Samsung Galaxy Ring

ASUS ROG Zephyrus G16

Scheda tecnica eccezionale, design curatissimo e prezzo alle stelle, oltre 4.000€ di listino! Questo è ASUS ROG Zephyrus G16, un portatile da gaming che punta alle massime prestazioni, grazie ad un hardware di livello top: Intel Core Ultra 9 185H, NVIDIA GeForce RTX 4090, schermo OLED da 16" a 240 Hz e tanta memoria. Vale la pena spendere così tanto per un notebook? Proviamo a rispondere nella recensione dal link a seguire. RECENSIONE ASUS ROG Zephyrus G16

AMD Ryzen 9 9900X e 9950X

AMD Ryzen 9 9900X e 9950X sono i due nuovi processori top gamma dell'azienda statunitense. Due modelli per PC desktop potenti e workstation, pensati prima di tutto per le applicazioni professionali e il multi-threading. A conti fatti la potenza c'è tutta, soprattutto per il 9950X, che ha fatto segnare nuovi record in tutti i nostri test. Invece, deludono le prestazioni gaming, che sembrano rimaste ferme alla scorsa generazione. Dai due link a seguire potete leggere le recensioni dei due Ryzen 9 e confrontare i risultati nei test. RECENSIONE AMD Ryzen 9 9900X RECENSIONE AMD Ryzen 9 9950X

HMD Skyline

Il nome HMD forse non vi dirà molto, ma il design di questo nuovo Skyline potrebbe ricordarvi qualcosa: avete presente i Nokia Lumia? Ecco, la coincidenza non è casuale, visto che HMD è l'azienda che ha acquisito la proprietà del marchio Nokia e, stando a quanto fatto con questo nuovo smartphone, anche i diritti per usare il design di vecchi modelli. Il bello è che questo Skyline non è solo bello da vedere, ha anche molta sostanza. Vi raccontiamo tutto nella recensione completa. RECENSIONE HMD Skyline

Corsair 3500X ARGB

Corsair 3500X ARGB è un case per PC desktop bellissimo, probabilmente il più bello del momento nella categoria dei mid-tower. Il doppio pannello in vetro temperato sul fronte e sul lato sinistro permette di ammirare l'hardware interno in maniera eccezionale. L'estetica è curatissima sotto tutti gli aspetti e c'è abbastanza spazio interno per montare componenti di livello top. Quello che manca è lo spazio dietro alla scheda madre, nella parte dedicata al cable management, cosa che rende più difficoltoso sistemare cavi e cavetti. Cliccate sul link a seguire e date un'occhiata alle foto della nostra build super luminosa. RECENSIONE Corsair 3500X ARGB

Anker Solix 2

Se cercate una soluzione green per produrre energia pulita per la vostra casa, il nuovo sistema Anker Solix 2 potrebbe fare al caso vostro. Parliamo di un sistema di pannelli solari con hub dedicato e tante funzioni smart. Facilissimo da installare, praticamente plug and play. Certo, per montarli bisogna comunque avere spazio in giardino o sul balcone, ma all'occorrenza si possono anche spostare e piazzare in punti diversi. Per capire meglio come funziona il sistema Solix, date un'occhiata al video in alto e alla recensione completa dal link a seguire. RECENSIONE Anker Solix 2

Altre recensioni da non perdere

