Novità tech della settimana: nuovi smartphone a basso costo, tablet per disegnare e una sedia futuristica

Nuova raccolta delle migliori recensioni che abbiamo realizzato negli ultimi 7 giorni, con tutte le novità tech da non perdere questa settimana. Abbiamo provato per voi alcuni dei dispositivi tecnologici più recenti, per scoprire i loro segreti più profondi e darvi il nostro giudizio. In questa puntata c'è tanta varietà, con smartphone, tastiere, sedie, asciugacapelli e altro ancora! Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Honor Magic 6 Lite

Honor Magic 6 Lite è un medio gamma che punta a conquistare la fascia dei 300€. Le carte per farlo sono tutte in regola: ha un design che si fa notare, con bordi curvi e anello sul retro, la dotazione hardware è buona e la scocca è leggera e molto sottile. Non brilla dal punto di vista fotografico, ma vi consigliamo di dare un'occhiata alle foto nella recensione per farvi un'idea personale. RECENSIONE Honor Magic 6 Lite

Samsung 990 EVO SSD

Questo nuovissimo SSD di Samsung è schiacciato sotto il peso del suo prezzo di listino, che lo rende una scelta meno conveniente di molti concorrenti. Un vero peccato, perché il Samsung 990 EVO SSD è un prodotto di buona qualità, con velocità fino a 5.000 MB/S e doppio supporto PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2. Dal link in basso potete accedere alla recensione con tutti i test effettuati. RECENSIONE Samsung 990 EVO SSD

Lenovo Tab M11

Lenovo Tab M11 è un tablet Android economico che ha una personalità ben precisa. Grazie al supporto della Tab Pen inclusa in confezione, può essere ottimo come compagno di studio, per prendere appunti e disegnare. L'hardware non è da top gamma e le prestazioni non son fulminee, ma il rapporto qualità/prezzo è conveniente. RECENSIONE Lenovo Tab M11

Sihoo Doro S300

Una sedia dal design futuristico con un meccanismo anti-gravità integrato. Non stiamo esagerando, perché questa è la Sihoo Doro S300. Grazie alle sue funzionalità speciali, riesce a garantire una comodità di altissimo livello. Ha un supporto lombare dinamico e braccioli 6D. Il suo segrete è però il meccanismo a molle per la seduta, che permette di inclinare lo schienale senza sforzo come se si stesse galleggiando. Ammiratela dal link a seguire! RECENSIONE Sihoo Doro S300

Samsung Galaxy A15

Un classicone della fascia bassa, ecco che arriva l'ennesimo Galaxy serie A. I punti forti sono sempre gli stessi: questo nuovo Samsung Galaxy A15 ha un bel design e fotocamere migliori della media, con un supporto agli aggiornamenti di Android di ben 5 anni. Anche i difetti, però, sono quelli soliti, con prestazioni non sempre all'altezza e un'esperienza utente che potrebbe far storcere il naso. RECENSIONE Samsung Galaxy A15

JIMMY F7

JIMMY F7 è un prodotto davvero curioso, un asciugacapelli con motore ultrasonico capace di rivaleggiare con modelli che costano ben di più della sua fascia di prezzo. Le prestazioni sono eccellenti e l'effetto sui capelli è davvero ottimo. Il design della scocca è piacevole, con uno schermetto posteriore che permette di regolare tutto e dimensioni compattissime. Peccato solo per l'assenza di accessori in confezione. RECENSIONE JIMMY F7

Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED

Per chi ama le tastiere meccaniche da gaming, la nuova Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED rappresenta un bel punto di arrivo, perché integra le migliori tecnologie dell'azienda e ha un ottimo supporto wireless. Il suo costo molto alto la mette però in una situazione precaria: allo stesso prezzo esistono concorrenti meno noti con prodotti di qualità anche superiore, se consideriamo solo la parte tecnica. Logitech però vince su due aspetti: layout italiano e software di gestione completissimo. Basterà per farvi spendere così tanto? RECENSIONE Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED