Novità tech della settimana: il più bel pieghevole e i migliori auricolari economici

Torna il riassunto del meglio della tecnologia dell'ultima settimana, in questo caso fino al 16 giugno 2023. Come sempre, in questo articolo del venerdì raccogliamo il meglio che abbiamo provato e testato su SmartWorld e AndroidWorld. Questa settimana abbiamo provato diversi componenti per PC (case, alimentatori, mouse e tastiere!), ma anche uno smartphone grosso quanto un mattone, il nuovissimo Motorola Razr 40 Ultra e i migliori auricolari economici da lungo tempo a questa parte. Se le novità delle settimane precedenti, trovate qui tutte le raccolte fatte finora, ma per non perdervi nessuno dei nostri contenuti la cosa migliore è seguirci gratuitamente su Google News cliccando sul pulsante qui sotto. Segui SmartWorld su News

Doogee S100 Pro

Doogee S100 Pro non insegue certo lo stile: è uno dispositivo grosso, pesante (380 grammi!), che oltre che uno smartphone comune è anche un power bank, una lampada da campeggio e una fotocamera con visione notturna. E poi ovviamente è estremamente resistente. Non aspettatevi display o specifiche da top di gamma, ma da portare in montagna è l'ideale. RECENSIONE Doogee S100 Pro

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola RAZR 40 Ultra è il nuovo pieghevole di punta dell'azienda, che probabilmente farà scuola nei flip phone: questo perché ha un display esterno molto più grande del solito (3,6"), e poi ovviamente l'ottimo software Motorola e ora anche la ricarica wireless. Peccato che le fotocamere non brillino come il resto e che il quello dell'anno scorso (anche se delle performance non c'è nulla di cui lamentarsi). RECENSIONE Motorola RAZR 40 Ultra

EarFun Air Pro 3

Gli EarFun Air Pro 3 sono stati davvero una sorpresa: un paio di auricolari economici (li pagate solo 60€ con il coupon che trovate nella recensione), ma con una cancellazione del rumore davvero da top di gamma, una buona qualità audio, microfoni discreti e ottima autonomia. Veramente imperdibili. RECENSIONE EarFun Air Pro 3

Tastiera e mouse gaming REDMAGIC

REDMAGIC ha lanciato una nuova accoppiata di mouse e tastiera dedicati al gaming: sono due accessori solidi, con tante opzioni di connessione e ottimi accorgimenti (ad esempio tasti in PBT sulla tastiera). I prezzi non sono bassi (199€ per la tastiera, 99€ per il mouse) ma sono in linea con la concorrenza, e se li acquistate entrambi c'è anche uno sconto. Peccato solo che il software non è il massimo al momento. RECENSIONE Tastiera e mouse gaming REDMAGIC

Corsair RM1000e

Corsair RM1000e è un alimentatore concreto, che consigliamo a chiunque voglia costruire un PC gaming di alto livello, ma senza spendere troppo. Le prestazioni sono ottime (1000W con certificazione 80 Plus Gold), il prezzo è interessante e su Amazon si trova già a costo scontato. Unico vero difetto: i cavi sono poco flessibili. RECENSIONE Corsair RM 1000e

ASUS Prime AP201

ASUS Prime AP201 è un case per PC desktop che ci è piaciuto moltissimo: nonostante le dimensioni compatte, lo spazio interno è tantissimo. C'è poi una ventola da 120 nm già preinstallata, tante porte frontali, e un prezzo veramente interessante. Peccato solo che il filtro anti-polvere sia solo sul fondo (e che non c'è molto spazio di manovra per il cable management). Recensione ASUS Prime AP201

Altre recensioni

Ma non è finita qui: questa settimana abbiamo provato anche altri prodotti, di cui potete trovare le recensioni qui sotto. C'è un ottimo mouse gaming di MSI, una tastiera meccanica veramente particolare e un ottimo robot aspirapolvere di Ecovacs. Recensione MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT

Recensione EPOMAKER MACHENIKE KT68

Recensione Ecovacs Deebot T20 Omni