Novità tech della settimana: aggeggi per la pulizia, la bici che va ovunque e gli smartphone del momento

È finita un'altra settimana e, come ogni venerdì, torniamo con un nuovo appuntamento con le migliori novità tech della settimana. In questa nostra raccolta trovate i dispositivi che abbiamo provato e recensito negli ultimi giorni, con una discreta varietà di gadget di ogni genere. Questa settimana, dal 13 al 17 maggio 2024, abbiamo testato robot aspirapolvere, scope elettriche, bici elettriche e smartphone molto attesi. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete visitare questa pagina. Inoltre, se non lo fate già, dovreste seguirci anche sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante qui sotto!

Eureka J12 Ultra

Un buon robot aspirapolvere che fa il suo: aspira bene e lava discretamente, è molto preciso e ha un ottimo sistema di navigazione. L'app (seppure un po' scarna) è ben fatta e la base asciuga con aria calda i panni usati per il lavaggio. Il problema più grosso è il prezzo, poco concorrenziale. RECENSIONE Eureka J12 Ultra

LEVOIT LVAC-200

Una scopa elettrica dall'ottimo rapporto qualità/prezzo: ben costruita, facile da smontare e da pulire, con spazzola anti-groviglio e testina a LED. L'autonomia non è il massimo e la potenza di aspirazione non è pari ai top di gamma, ma per poco più di cento euro è un modello interessante da valutare, con tanti accessori e grande disponibilità di ricambi direttamente su Amazon. RECENSIONE LEVOIT LVAC-200

Realme 12+ 5G

Realme ne ha fatta un'altra delle sue, proponendo l'ennesimo, ottimo smartphone medio gamma che scuote un po' il mercato: tra i punti di forza ci sono il display molto luminoso, la resistenza ai liquidi e la ricarica rapidissima. E, incredibilmente, c'è perfino il jack audio, ormai sempre più raro. Ma quel che convince di più è sicuramente il prezzo, davvero molto concorrenziale. RECENSIONE Realme 12+ 5G

Recensione Engwe E26

La Engwe E26 è una bici elettrica solida, potente e pesante: è una fat-bike con pedalata assistita con ruote spesse e doppia ammortizzazione, adatta anche a strade sterrate. Ha doppio freno a disco e motore da 250W. Il "problema" è il peso, ben 35 kg, che la rende un mezzo non adatto a muoversi agilmente in città. RECENSIONE Engwe E26

Google Pixel 8A

Era uno smartphone molto atteso, che ha deluso sopratutto per il prezzo di lancio: alla stesa cifra, oggi è possibile comprare il fratello maggiore, Pixel 8. Attendiamo che cali di prezzo per goderci l'ultimo smartphone di Google, dotato come sempre di ottima fotocamera, software super fluido e aggiornamenti garantiti per 7 anni. RECENSIONE Google Pixel 8A

INDIKA

Ci sono giochi in cui meno si sa, meglio è. È il caso di INDIKA, un'avventura narrativa nella quale vestirete i panni di una suora nella cui testa rimbomba la voce del diavolo. Si tratta di un'esperienza molto particolare, disponibile su PS5, Xbox Series X e PC, che vi invitiamo ad esplorare nella nostra recensione: ovviamente parliamo solo e soltanto degli aspetti utili a farvi capire se può fare al caso vostro, senza spoiler di alcun tipo. RECENSIONE INDIKA

Le novità delle scorse settimane

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.