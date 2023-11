Novità tech della settimana: console per lo streaming, orologi particolari e il low cost di Honor

Anche questa settimana, nonostante l'arrivo del Black Friday, non sono mancate le recensioni tech sulle pagine di SmartWorld.it. In realtà proprio la 10 giorni di offerte di Amazon (e colleghi) ci ha impegnato a fondo, tant'è che sulle nostre pagine trovate un sacco di raccolte curate a mano dal team del sito, e di conseguenza ci sono state un po' meno recensioni. Ma le cose interessanti non sono comunque mancate! Per le novità delle settimane precedenti potete dare un'occhiata qui. Prima di iniziare vi ricordiamo che da qualche tempo è attivo il nostro Canale WhatsApp, dove ogni giorno pubblichiamo i migliori contenuti, quei 2-3 articoli che proprio non potete perdere: il link per iscrivervi gratis è qui sotto, cosa state aspettando? SEGUICI SU WHATSAPP

Honor 90 Lite

Potrebbe diventare uno dei nuovi punti di riferimento per questa fascia di prezzo. Certo, con 40/50€ si può optare per il Moto G84 che è un pelo più rifinito, ma questo Honor 90 Lite si difende comunque grazie alla sua ottima autonomia, l'ampio display, tanta memoria interna e una buona fotocamera frontale. E per il Black Friday è pure sceso sotto i 200€! Voi nel dubbio leggetevi la recensione, magari avete trovato il dispositivo giusto da suggerire ai parenti che vi fanno da sempre richieste di consigli all'acquisto impossibili. Recensione Honor 90 Lite

PlayStation Portal

Non è una console portatile, ed è difficile anche definirla una console domestica. Sembra quasi la battuta "Quel cane non era ne basso ne alto.. ..era BALTO". PlayStation Portal è un dispositivo di nicchia, pensato per giocare in streaming alla propria PS5 in casa quando la TV a cui è collegata la console è occupata. Detta così sembra appunto una roba così di nicchia da interessare una fetta scarsa di utenza. Ora, non so quali fossero le unità prodotte da Sony, ma sono già esaurite e ci sono già orde di bagarini all'opera. Forse in tanti avevano l'esigenza di poter giocare a PS5 su uno schermo separato. Recensione PlayStation Portal

Withings Scanwatch 2

È un vero e proprio ibrido, un incrocio tra un orologio analogico classico e uno smartwatch. La parte smart è tutta concentrata in un mini display, e la batteria, grazie anche alla semplicità del resto del dispositivo, arriva a durare 30 giorni. Certo, è un po' meno smart dei suoi colleghi, ma ha ottimi strumenti di tracciamento della salute. Recensione Withings ScanWatch 2

Sony INZONE Buds

Sony sforna un altro ottimo paio di auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore, latenza bassissima, ottima autonomia, audio al top, il tutto pensato per i gamer e per godere appieno dell'audio spaziale dei videogiochi. Peccato che INZONE Hub, il software per gestire tutti i parametri delle cuffie, funzioni solo su PC e non su PS5. Recensione Sony INZONE Buds

Synology RT6600ax

Per una volta tanto ci troviamo di fronte a un router dotato di un'interfaccia chiara e piacevole da usare. Già questo vale il prezzo del biglietto, e potete aggiungerci anche tante opzioni esclusive, ottima resa del Wi-Fi 6 e porta LAN a 2,5GBps. Occhio però: forse non è la scelta migliore per le reti Mesh. Recensione Synology RT6600ax