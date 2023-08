Novità tech della settimana: due tablet, uno smartphone che si ripara in casa e foto istantanee

Nonostante questa fosse la settimana di ferragosto abbiamo comunque continuato a testare un sacco di prodotti diversi, anche più del solito! Questa settimana infatti abbiamo ben 2 tablet. E non solo! Questa è stata anche la settimana in cui abbiamo lanciato il nostro canale broadcast su Instagram, quindi non dimenticate di seguirci!

Se volete recuperare le novità delle precedenti settimane, qui trovate tutte le nostre raccolte, ma il modo migliore per stare sempre al passo è seguirci su Google News: basta un clic sul pulsante qui sotto, e non costa niente!

Segui SmartWorld su News