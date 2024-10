Novità tech della settimana: nuovi auricolari Apple e due strani prodotti con doppio schermo

Settimana caldissima per le novità tech di SmartWorld, con tante recensioni realizzate dai nostri esperti della redazione. Negli ultimi giorni abbiamo provato di tutto: smartphone, tastiere, fotocamere, auricolari, smartwatch, notebook e altro ancora. In questa selezione speciale vi raccontiamo alcuni dei prodotti che più ci hanno convinto o sorpreso, molti dei quali sono stati recensiti in anteprima assoluta rispetto al lancio sul mercato. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo di seguirci sul nostro canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Honor 200 Smart

Non sarà un top gamma con prestazioni eccezionali, ma il nuovo Honor 200 Smart è uno smartphone entry-level onesto. Per meno di 200€ vi potete portare a casa un dispositivo sottile e leggero, con un design niente male e una resistenza (quella sì) davvero convincente. Il rapporto qualità-prezzo è molto interessante e ci sono anche gli aggiornamenti software garantiti a lungo, per chi ha bisogno di tanta longevità. RECENSIONE Honor 200 Smart

AirPods 4 ANC

Eccoli i nuovi auricolari di Apple, gli AirPods 4 ANC. Sono quelli in versione potenziata con cancellazione del rumore, e per questo i più vicini alla gamma "Pro" senza esserlo davvero. Nonostante questo, di funzioni premium ce ne sono a valanga (Audio spaziale, Rilevamento conversazioni, comandi vocali con Siri) e le prestazioni sono strepitose, sia per la resa audio che per i microfoni. Cosa manca allora? I gommini, che li avrebbero resi quasi degli AirPods Pro 2. RECENSIONE AirPods 4 ANC

ASUS VivoWatch 6

ASUS VivoWatch 6 è un orologio smart che ha personalità. Il design è ben studiato, con un display circolare AMOLED e un cinturino elegante. Le funzionalità, inoltre, sono tante e sono utili: ci sono l'integrazione GPS e sensori per tracciare qualsiasi parametro di salute e fitness. Tutto questo, però, non è gestito al meglio, perché la parte software è troppo minimale. Un peccato per un prodotto che sulla carta sembra completissimo, e che invece si dimostra meno maturo di quanto dovrebbe essere. RECENSIONE ASUS VivoWatch 6

Fujifilm X-M5

La piccola Fujifilm X-M5 è una fotocamera quasi unica nel genere, perché ha caratteristiche che si vedono raramente sulle macchine Fuji. Ha un corpo compattissimo e leggerissimo, senza mirino ma con un sistema a 3 microfoni che regala soddisfazioni a livello audio. Il sensore APS-C da 26,1 MP garantisce una qualità d'immagine elevatissima sia per le foto che per i video. Quello che non convince è l'esperienza d'uso complessiva, non a livello di una classica mirrorless Fuji. E va bene che questa è una macchina pensata per i vlogger, però le mancanze si fanno sentire. RECENSIONE Fujifilm X-M5

Acemagic X1

Acemagic X1 è uno dei notebook più strani che sia capitato di vedere negli ultimi mesi. Non perché abbiamo un processore particolarmente potente o funzionalità software esclusive, ma per una caratteristica ben più evidente appena lo aprite: ha due schermi, collegati tra loro da una cerniera che permette di ruotarne uno a 360°. Una genialata o una sciocchezza? Dipende da quello che ci volete fare, anche se ci sono alcuni problemi oggettivi che abbiamo messo in luce nella nostra recensione. RECENSIONE Acemagic X1

EPOMAKER RT80

Un altro dispositivo con due schermi, ma stavolta è una tastiera! Parliamo della EPOMAKER RT80, un modello con switch meccanici e design retrò, bello da vedere e da utilizzare. Gli schermini integrati sono forse meno utili di quanto avremmo sperato, ma danno comunque un tocco particolare a livello di design. Per il resto è una tastiera di qualità, usabile sia via cavo che wireless. Date un'occhiata alle immagini dal link a seguire. RECENSIONE EPOMAKER RT80

GoPro HERO

GoPro HERO è un ritorno alle origini. La nuova action-cam di fascia media ha tante funzionalità in meno rispetto alla HERO 13, anche se conserva il cuore delle GoPro, soprattutto in termini di qualità. Riprende fino a risoluzione 4K, fa foto a 12 MP e ha un solo display LCD sulla parte posteriore. Tutto e più semplice, più minimale e più essenziale, forse anche troppo. Il prezzo, inoltre, non è neanche così basso come ci si aspettava: la concorrenza interna di altre GoPro di vecchia generazione (come la HERO 10) si farà sentire. RECENSIONE GoPro HERO

