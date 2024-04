Novità tech della settimana: "niente" cuffie, due robot assurdi e uno smartphone di altri tempi

Anche questa settimana sono tantissime le novità tech che abbiamo sviscerato nelle nostre pagine. Abbiamo più di un robot aspirapolvere, uno smartphone rugged e ben due paia di auricolari "da nulla". Ma non solo. Scoprite questi e gli altri prodotti che abbiamo recensito negli ultimi giorni nelle sezioni in basso! Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Nothing Ear (a)

Gli auricolari true wireless economici di Nothing sono una vera bomba. La qualità audio è ottima, integrano un buon sistema di cancellazione del rumore, sono impermeabili (sia gli auricolari che il case) e hanno tante funzionalità smart modificabili direttamente tramite l'applicazione. E il prezzo è veramente concorrenziale. Difficile trovare di meglio con questo rapporto qualità prezzo. RECENSIONE Nothing Ear (a)

Samsung Galaxy XCover 7

Un vero smartphone di altri tempi. Questo Samsung Galaxy XCover 7 è l'ultimo rugged phone dell'azienda coreana. È più compatto dei concorrenti e garantisce un design comunque moderno e apprezzabile da tutti. Certo, è un po' più grande, ma garantisce standard di robustezza di tutt'altro livello. In più ha la cover removibile e vi permette di sostituire in pochi secondi la batteria esaurita con una carica. Peccato per le prestazioni un po' sottotono. RECENSIONE Samsung Galaxy XCover 7

Roborock S8 MaxV Ultra

Questo è probabilmente il miglior robot aspirapolvere in circolazione. Il prezzo è molto alto, sfioriamo infatti i 1.500€, ma si tratta indubbiamente di un prodigio di tecnologia. Garantisce tutto quello che offrono i concorrenti, ma con un sistema ancora migliore e con trovate geniali come il mini mocio laterale o la spazzola laterale estendibile. RECENSIONE Roborock S8 MaxV Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Questo nuovo smartphone della famiglia Edge è un prodotto veramente interessante per chi cerca uno smartphone diverso dal solito. È elegante, sottile e offre specifiche veramente notevoli, come la ricarica a 120W, la ricarica wireless a 50W o uno schermo a 144 Hz a risoluzione superiore al FullHD+. Su molti fronti si rende più interessanti dei concorrenti, con un posizionamento un po' diverso dal solito. Il prezzo di lancio non è dei più contenuti però. RECENSIONE Motorola Edge 50 Pro

Nothing Ear 2024

La terza versione delle Nothing Ear è ancora migliorata. Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei migliori auricolari true wireless in circolazione, con tutte le ultime tecnologia all'interno e un'eccellente qualità audio. Il tutto ad un prezzo comunque non troppo alto. RECENSIONE Nothing Ear

Ecovacs Deebot X2 Combo

Ecovacs X2 Combo è uno dei robot più "folli" in circolazione. Questo perché integra all'interno sia il robot aspirapolvere (un modello estremamente simile a X2 Omni) e sia perché integra un aspirapolvere senza fili, per "completare" l'opera di pulizia dover il robot non può arrivare. Il prezzo è ovviamente da premium. RECENSIONE Ecovacs Deebot X2 Combo

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED

Costa tanto, ma se cercate una tastiera da viaggio molto buona e con buona autonomia questa Logitech potrebbe fare al caso vostro. Occhio solo al formato 60% se fa o meno al caso vostro. RECENSIONE Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED

GuliKit King Kong 3 Max

Uno dei migliori controller provati sulle nostre pagine si rinnova con una terza versione riveduta, corretta ed espansa. GuliKit King Kong 3 Max è un gamepad multi-piattaforma pieno zeppo di funzioni, cucito attorno alle esigenze dei giocatori e dal costo non esagerato. RECENSIONE GuliKit King Kong 3 Max

Harold Halibut

Concludiamo con un videogioco splendido, un'avventura grafica di quelle belle e coinvolgenti, sia per i personaggi ben caratterizzati, sia per la sua meravigliosa realizzazione in stop-motion. Harold Halibut è un'esperienza visiva unica nel suo genere, sul serio. Però è anche qualcosa di più, perché indaga il mondo delle emozioni e degli affetti, cerca di andare oltre la superficie della "classica storia da videogioco". Non perdetelo! RECENSIONE Harold Halibut