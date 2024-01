Novità tech della settimana: gaming phone al top, GPU SUPER, battimaterasso wireless e occhiali smart

Il mese più lungo dell'anno (dà questa impressione anche a voi) sta piano piano volgendo al termine, e questa settimana la nostra raccolta delle novità tech della settimana accoglie un bel po' di novità. Come da tradizione, in questo articolo vi proponiamo una selezione dei dispositivi che abbiamo provato con mano negli ultimi giorni, per farvi scoprire le innovazioni dell'ultimo momento. Oggi si parla di un bel po' di prodotti: smartphone top di gamma, nuove schede video, occhiali e battimaterasso smart, prodotti audio e non solo. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete leggere l'articolo a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

ASUS ROG Phone 8 Pro

Il super gaming phone di ASUS abbandona le marcate linee gaming in favore di un design più sobrio. Non solo: lo smartphone è anche più sottile, impermeabile (IP68), dotato di una parte frontale con meno cornici e dotato per la prima volta di una fotocamera zoom. Diventa insomma appetibile anche per chi preferisce qualcosa di non troppo appariscente, senza però scendere a compromessi su hardware e prestazioni. RECENSIONE ASUS ROG Phone 8 Pro

Ray-Ban Meta

Quando si pensa agli occhiali smart il pensiero di alcuni volerà ai Google Glass, un progetto sulla carta ambizioso e ricco di potenziale che si è tradotto in un nulla di fatto. Gli occhiali smart di Meta puntano a meno, cercando di non strafare con le funzionalità. Di fatto sono pensati per creare contenuti, foto e video tramite la fotocamera posta di lato, per ascoltare musica, inviare messaggi tramite dettatura e poco altro. Hanno comunque il loro perché, e quello che fanno lo fanno bene. RECENSIONE RAY-BAN META

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

È la prima delle tre nuove GPU SUPER svelate da NVIDIA, ed è anche la più golosa per via di performance e prezzo. Quest'ultimo è di soli 10€ in più rispetto a quello dell'anno scorso, con prestazioni superiori e, soprattutto, più consistenti. Il suo obiettivo? Fare gola a chi ha RTX serie 30, 20 o addirittura 10. RECENSIONE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition

Speciale Audio

Questa settimana ci sono ben 3 dispositivi audio. Iniziamo da quelli a marchio Majority. Il primo è una coppia di altoparlanti per PC dotati anche di Bluetooth (e microSD) nel caso vogliate ascoltare musica in locale chiamate D40X. Il secondo, Majority Bard, è un sistema audio compatto dotato di display LCD, radio, Bluetooth, Spotify Connect e tante altre feature. RECENSIONE Majority D40X

RECENSIONE Majority Bard

L'altro dispositivo audio rappresenta la vera svolta per i creatori di contenuti: i microfoni wireless DJI Mic 2. Vi dico solo questo: è stato incredibilmente difficile trovargli qualche difetto. RECENSIONE DJI Mic 2

Jimmy BD7 Pro

L'accessorio di cui non sapevi di aver bisogno: il battimaterasso senza fili smart! Come dite? Fate bene lo stesso con la vostra scopa elettrica? Sì e no. La quantità di polvere che BD7 Pro aspira dal vostro letto è assurda, e come se non bastasse con una combinazione di luce UV, ultrasuoni, ioni negativi e spazzola a battitura uccide acari, allergeni e quant'altro. RECENSIONE Jimmy BD7 Pro

Corsair A115

Se cercate un dissipatore CPU di stampo classico che però vanti prestazioni al top, date un'occhiata al nuovo A115 di CORSAIR. Le dimensioni sono generose, e forse non è il più adatto per gli i9 di Intel, ma per il resto fa il suo dovere alla grande, senza risultare rumoroso. RECENSIONE CORSAIR A115

Keychron Q1 Pro

Di tastiere meccaniche ne sono passate diverse sulle pagine di SmartWorld, ma trovarne di meccaniche, customizzabili (hot-swappable, completamente smontabili), eleganti e, soprattutto, dotate di layout ISO ITA è veramente ardua. Ecco qui Keychron Q1 Pro con tasti ISO, acquistabile come kit fai-da-te a cui dovete abbinare solo switch meccanici e tasti ISO ITA. RECENSIONE Keychron Q1 Pro ISO ITA

The Last of Us Parte II Remastered

Chiudiamo con la remastered di The Last of Us Parte II, che di remastered in realtà ha molto poco. Su PS5 il gioco si presentava già più che decentemente. Se non altro questa edizione porta con sé una Director's Cut, il commento dei registi e degli attori, la modalità roguelike e qualche upgrade grafico. Si tratta insomma di un pacchetto dedicato ai fan storici. RECENSIONE The Last of Us Parte II Remastered