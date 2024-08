Novità tech della settimana: il ritorno di HTC, portatili gaming e non, friggitrici ad aria a due piani

Il caldo non frena gli uffici di SmartWorld, e come ogni settimana siamo qui con il nostro riassunto dedicato alle novità tech della settimana. Gli ultimi sette giorni sono stati dedicati a ben 3 portatili (in realtà 5, ma due recensioni arriveranno prossimamente) e 2 dei nuovi prodotti estivi di Samsung. C'è stato spazio anche per il ritorno di HTC, anche se forse era meglio se rimaneva nei nostri ricordi, e anche per una friggitrice ad aria a due piani firmata Ninja. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire! SEGUICI SU WHATSAPP

Lenovo Yoga 9i 2-in-1

Yoga 9i 2-in-1 Gen 9 è l'ultimissima versione del celebre convertibile di Lenovo, che a questo punto ci sa fare con questo genere di prodotti. E quello nuovo lo conferma alla grande: schermo OLED al top, grande autonomia, un bel design, stylus incluso. Il prezzo è alto ma nemmeno troppo, ma vi ripagherà comunque con ottime performance e tante peculiarità difficili da trovare altrove. RECENSIONE Lenovo Yoga 9i 2-in-1

Samsung Galaxy Z Flip 6

Sei generazioni di pieghevoli a conchiglia. Come detto prima per Lenovo, anche Samsung a questo punto ci sa fare in questo campo. Se avete uno Z Flip 5 non importa sudare freddo. Se è il vostro primo pieghevole, sarete accolti da performance migliorate, un ottimo display esterno (e anche quello interno non scherza) e buone fotocamere, utilizzabili anche per i selfie. Ah, ci sono 7 anni di aggiornamento. RECENSIONE Samsung Galaxy Z Flip 6

HTC U24 Pro

Rimaniamo nell'ambito degli smartphone con il ritorno di HTC. Cioè, in realtà HTC non se n'era mai andata, e continuava a sfornare un telefono all'anno circa. Quest'anno abbiamo provato a comprarlo, e forse era meglio di no. Non è un dispositivo di scarsa qualità, ma non è certo quello che ci aspettiamo da un brand storico. RECENSIONE HTC U24 Pro

Acer Predator Helios 18

Nella nostra recensione lo abbiamo denominato il gigante buono. La scheda tecnica parla da sola: 18" MiniLED QHD+ a 250 Hz, i9 di 14a generazione, 32 GB di RAM, SSD in raid 0 velocissimi, GeForce RTX 4090. Vista la stazza però è più un desktop replacement che una macchina portatile. E il prezzo non è nemmeno così alto. Cioè, è altissimo, ma la concorrenza chiede anche 1.000€ in più per specifiche simili. RECENSIONE Acer Predator Helios 18

MSI Vector 16 HX A13V

Decisamente più portatile del Predator di Acer, il Vector di MSI offre prestazioni solide e temperature sotto controllo. Insomma, perfetto! Peccato caschi un po' su altri elementi, come lo schermo full HD a 144 Hz. A bordo ha una RTX 4080 che riesce a spingere alcuni giochi a 300 fps: 144 Hz gli stanno decisamente stretti. Anche altre cose non convincono, ed è un peccato visto che la parte importante (performance e temperature appunto) sono ottime. RECENSIONE MSI Vector 16 HX A13V

Ninja Double Stack XL

Chiudiamo con una friggitrice ad aria. I modelli a due cestelli sono ottimi, ma non tutti hanno lo spazio per tenerli. Ninja ha quindi pensato di fare una friggitrice a castello! Due cestelli, ma messi uno sopra l'altro, ognuno indipendente dall'altro con il proprio resistore e ventola. È un gran bel dispositivo, ma gli elettrodomestici Ninja sono abbastanza cari, ed è meglio lavarli a mano per evitare incidenti come quello descritto nella recensione. RECENSIONE Ninja Double Stack XL

