Novità tech della settimana: robot di Folletto, microfoni da pro gamer e smartphone dal nome incerto

Come ogni venerdì, torniamo a raccontarvi le migliori novità tech della settimana, ossia i prodotti più interessanti che abbiamo recensito negli ultimi sette giorni, fino al 2 febbraio 2024. Questa settimana è molto variegata: ben due robot aspirapolvere (di cui uno Folletto), microfoni da gamer, smartphone e anche delle cuffie economiche. Se volete conoscere le novità della scorsa settimana, potete leggere l'articolo dei prodotti fino al 26 gennaio 2024.

Folletto VR7s

Vorwerk torna con un nuovo robot aspirapolvere sul mercato. Si tratta del nuovo prodotto che nasce da tutto il know-how derivato dall'acquisizione di Neato alcuni anni fa. Il robot pulisce molto bene, ma gli mancano molte funzioni dei suoi concorrenti più agguerriti e il prezzo però è veramente troppo alto. RECENSIONE Folletto VR7s

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE è un buon smartphone della fascia medio-alta, ma ha un problema: il suo nome. A ridosso dell'arrivo dei Galaxy S24 è complicato considerarlo come una valida alternativa agli altri smartphone Galaxy S. Molto di più invece se lo valutiamo come il medio-alto gamma che davvero è. RECENSIONE Samsung Galaxy S23 FE

Honor Magic V2

Il nuovo pieghevole di Honor, il primo ad arrivare in Italia, è uno smartphone veramente notevole. È lo smartphone pieghevole come tutti gli smartphone pieghevoli dovrebbero essere. Il software è leggermente datato ma funziona bene e nel complesso da chiuso è uno smartphone "classico" che vorreste usare ogni giorno. E la promo di lancio è una bomba. RECENSIONE Honor Magic V2

ROG Carnyx

Se cercate un microfono da scrivania che sia anche esteticamente appagante, oltre che di buona qualità, questo ROG Carnyx di ASUS potrebbe essere quello che cercavate. Perfetto per farlo comparire anche in video nelle vostre sessioni di game streaming. RECENSIONE ASUS ROG Carnyx

Redmi Buds 5

Questa cuffie economiche di Redmi (brand Xiaomi) sono fra le migliori che potreste acquistare in questa fascia di prezzo, anche se dovrete fare attenzione ai microfoni non all'altezza. Bene per la musica, meno bene quindi se fate molte telefonate. RECENSIONE Redmi Buds 5

Dreame L10s Pro Ultra Heat

Il nome è un po' altisonante ma Dreame ha fatto veramente un ottimo prodotto con questo robot. Forse il migliore in circolazione per rapporto qualità prezzo, anche se questo prezzo non è certo per tutti. Ma potete risparmiare 100€ comprando la versione che lava con acqua fredda. RECENSIONE Dreame L10s Pro Ultra Heat

