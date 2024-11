Novità tech della settimana: la miglior tastiera e un ebook reader a colori

Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo . Inoltre, vi consigliamo di seguirci sul nostro canale WhatsApp , dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Si è conclusa un'altra settimana con un po' di novità tech provate da noi di SmartWorld. Negli ultimi sette giorni non ci sono state moltissime nuove prove, ma abbiamo comunque testato un'eccellente tastiera, un ebook reader a colori, uno smartphone medio gamma e dei mouse di Trust che somigliano molto a quelli di Logitech.

Logitech G G915X LIGHTSPEED

Come si migliora una delle migliori tastiere meccaniche presenti sul mercato, lanciata ormai 4 anni fa? Semplice, aggiungendo la porta USB-C, aggiornando la versione Bluetooth, e lasciando tutto il resto com'era, o quasi. È sempre un'eccellente tastiera , tra le migliori in assoluto, sempre un po' cara.

OPPO Reno 12

Avevamo provato la variante Pro un po' di mesi fa, ma questo OPPO Reno 12 (non Pro) ci ha convinto forse di più, per il prezzo ridotto. È sempre uno smartphone con un ottimo display, leggero e ben fatto. Peccato un po' per le fotocamere sottotono rispetto al resto e l'assenza di supporto a eSIM.

RECENSIONE OPPO Reno 12