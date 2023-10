Novità tech della settimana: il pieghevole più bello del mondo, uomini ragno e display che vi seguono

Torna l'appuntamento speciale con le ultime novità tech della settimana, quelle provate dal team di SmartWorld. Il menu questa volta è ricchissimo, probabilmente un vero record: ci sono ben 12 recensioni pronte per voi, con alcuni dispositivi innovativi e mai visti prima, tutti da scoprire nelle prossime sezioni. Smartphone pieghevoli, processori per PC desktop potentissimi, smart display che vi stanno accanto e tanto altro da non perdere! Per conoscere le novità della scorsa settimana potete leggere l'articolo dei prodotti fino al 13 ottobre 2023. Inoltre, per non perdervi le altre recensioni e tutte le notizie che pubblichiamo, vi consigliamo anche di seguirci su Google News: per farlo basta cliccare sul pulsante a seguire!

Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900K è un processore per PC gaming davvero eccezionale, ma ha due difetti imperdonabili. Il primo è il costo salato a cui viene venduto, difficilmente giustificabile dalle pochissime innovazioni che porta rispetto alla generazione precedente. Il secondo è la temperatura, che arriva alle stelle se liberate tutta la sua potenza, seguita anche dai consumi energetici. Eppure rimane un prodotto di altissimo livello, tra i processori più potenti in assoluto sia per il gaming che per la produttività. Vale dunque la pena guardare i risultati dei benchmark, che abbiamo incluso nella recensione completa a seguire. RECENSIONE Intel Core i9-14900K

OnePlus Open

Lo smartphone pieghevole più bello del momento è sicuramente il nuovo OnePlus Open, un concentrato di tecnologia che ci ha sorpreso durante la nostra prova. Non è solo un buon pieghevole, ma è un ottimo smartphone a tutto tondo, con hardware al top e design raffinatissimo e un'esperienza d'uso molto soddisfacente. Vi consigliamo di guardare la video recensione molto approfondita realizzata dal nostro Emanuele per scoprire tutti i suoi segreti. RECENSIONE OnePlus Open

Huawei FreeBuds Pro 3

I nuovi Huawei FreeBuds Pro 3 hanno tutto quello che serve per essere auricolari true wireless eccellenti: ottima qualità audio, cancellazione del rumore molto efficace, microfoni sorprendenti e prezzo neanche troppo alto. Ci sono, ovviamente, anche alcuni piccoli difetti, a cominciare dall'autonomia non al top. Tutto sommato, però, difficile trovare degni avversari nella fascia sotto i 200€! RECENSIONE Huawei FreeBuds Pro 3

Tineco PURE ONE STATION

Tineco PURE ONE STATION è una scopa elettrica top gamma, con una potenza di aspirazione eccellente e una maneggevolezza da primato. Il suo punto forte è però la base di ricarica e svuotamento, gigante e completamente automatizzata. Peccato davvero per l'unico punto debole, che forse ne limita la longevità più del dovuto: ha una batteria integrata, non sostituibile. Per il prezzo al quale viene venduta, difficile lasciar passare un difetto così, o forse no? RECENSIONE Tineco PURE ONE STATION

LG StanbyME

Avete mai desiderato uno smart display che possa seguirvi per tutta la casa? LG StanbyME è arrivato proprio per realizzare questo strano desiderio! Nella pratica, si tratta di display IPS da 27" a risoluzione Full HD e con supporto HDR10, con una buona luminosità e un sistema smart molto completo. La sua particolarità più grande è lo stand integrato, che permette di posizionarlo ovunque e tenerlo sempre sott'occhio. Certo, il prezzo è alto e trovare un utilizzo consigliato non è proprio semplice, ma un dispositivo "ibrido" così è praticamente unico nel suo genere! RECENSIONE LG StanbyME

Fujifilm X-S20

Sulla carta Fujifilm X-S20 potrebbe essere la mirrorless ibrida più convincente nella fascia media, perfetta per chi vuole sia foto che video di alta qualità, senza rinunciare a nulla. Il problema è che il prezzo di lancio è un po' troppo alto rispetto alla concorrenza, anche quella interna. Ha un punto di forza eccezionale, cioè l'autonomia eccellente, che unita alle nuove funzioni video e all'ottima ergonomia possono fare la differenza. Non sottovalutate questa macchina: scopritela meglio e guardate cos'è in grado di fare dal link a seguire. RECENSIONE Fujifilm X-S20

Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 è il nuovo capitolo della saga di videogiochi targata Insomniac. Un capitolo promosso a pieni voti dal nostro Lorenzo, che ha passato ore di grande divertimento mentre lo provava per la recensione (l'abbiamo visto coi nostri occhi). Rispetto ai giochi precedenti è tutto migliorato, anche se le vere innovazioni sono pochissimi. Se però avete apprezzato gli altri giochi dell'uomo ragno su PS4 e PS5, questo sicuramente non vi deluderà! RECENSIONE Marvel's Spider-Man 2

