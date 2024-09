Novità tech della settimana: un robot sacalatore, un tracker senza buco e nuove action cam

Torna l'appuntamento con le novità tech di SmartWorld e con le recensioni prodotte questa settimana, che arriva fino al 20 settembre 2024. Questa settimana è davvero una selezione molto variegata con prodotti di ogni genere: zaini, tastiere, fotocamere e tracker bluetooth. Scopriamoli nella nostra selezione. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Roborock QRevo Curv

Roborock, che ormai corre come una delle aziende leader nel mondo dei robot per la pulizia ha da poco lanciato il suo nuovo QRevo Curv, prodotto di fascia premium. Il nome spiega il nuovo design molto elegante, ma le novità in realtà non finiscono assolutamente qui. Abbiamo infatti la capacità di superare dei gradini e i bracci estendibili al lato, sia quello della spazzola che quello del panno lavapavimenti. RECENSIONE Roborock QRevo Curv

Huawei Watch GT 5 Pro

Riceverà la funzionalità di pagamenti NFC solo nel 2025 ma è già uno degli smartwatch più interessanti della piazza. Huawei ha trovato la sua nicchia proprio nel mondo dei wearable e questo Huawei Watch GT 5 Pro è indubbiamente un "campione". Bel design, bel display e soprattutto un'autonomia di due settimane che praticamente nessun concorrente può offrire. E anche il prezzo, soprattutto considerando i materiali (titanio o ceramica) è concorrenziale. RECENSIONE Huawei Watch GT 5 Pro

Motorola Moto Tag

Non tutti i tracker vengono con il buco. Di sicuro non questo Moto Tag. Un po' perché non riesce a restituire l'esperienza d'uso delle nostre aspettative e un po' perché un foro per il laccetto proprio non ce l'ha. Si tratta comunque di un buon tracker, ma che disattende le novità che facevano presagire la presenza di ultrawideband e la compatibilità con la rete Trova Dispositivo di Android. RECENSIONE Motorola Moto Tag

GoPro HERO13 Black e DJI Osmo Action Pro

Questa è una recensione che in realtà è un confronto. Parliamo delle due action cam più discusse e più recenti del mercato. Ovvero GoPro HERO13 Black e DJI Action 5 Pro. DJI ha fatto un salto in avanti (e anche il nome Pro lo dimostra) tecnologicamente molto più marcato e ha anche un'ottima autonomia. GoPro vince ancora però per qualità e compatibilità con gli accessori. CONFRONTO GoPro HERO13 Black e DJI Action 5 Pro

Non solo

Abbiamo poi testato una tastiera meccanica economica con un'ottima promo di lancio, uno zaino per pendolari e una mirrorless compatta ad altissima risoluzione: Lofree Flow Lite

Thule Tact 21L

Sony A7C R

