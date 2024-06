Novità tech della settimana: il tablet boombox, il top di gamma economico, robot tuttofare

Anche questa settimana vi deliziamo con tante novità tech, grazie alle recensioni approfondite realizzate negli uffici di SmartWorld. Come di consueto vi raccontiamo pregi e difetti dei dispositivi tecnologici più disparati. Questa settimana abbiamo tablet domestici che si credono boombox, orologi smart con con doppio schermo, robot aspirapolvere con scopa elettrica annessa, tastiere meccaniche con layout italiano e tanto altro! Eccovi quindi serviti con le nostre recensioni della settimana, che vanno dal 15 al 21 giugno compresi. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Lenovo Tab Plus

Lenovo Tab Plus non è il classico tablet da battaglia. No, è un dispositivo pensato per dare il meglio di sé in un ambiente domestico, dove può fare sfoggio del suo stand integrato, del suo schermo da quasi 12 pollici e dell'impressionante array di speaker composto da 8 elementi. Difficilmente troverete di meglio a livello audio, anche grazie alla collaborazione con JBL. RECENSIONE Lenovo Tab Plus

Realme GT 6

Il top di Realme per questo 2024: l'hardware è davvero di alta qualità, fra Snapdragon 8s Gen 3 octa core, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, fino a 512 GB di memoria UFS 4.0, fotocamera con zoom, ampia batteria con ricarica fino a 120W. Il prezzo promo non è affatto male, e ci sono in bundle auricolari Bluetooth e alimentatore da 120 watt. RECENSIONE Realme GT 6

Proscenic P13

Rispetto alla P12 è un upgrade veramente marginale, ma tra il fatto che la P12 si trova meno facilmente e che la P13 di fatto costa meno, c'è poco di che discutere. Per 130€ fa il suo (sporco) lavoro, pulendo bene, vantando una buona manovrabilità e producendo meno rumore del solito. RECENSIONE Proscenic P13

Ecovacs T30S Combo Complete

La versione Complete del nuovo T30S di Ecovacs è davvero complete! Aspira, lava con acqua calda e nella stazione di svuotamento ospita pure una scopa elettrica tradizionale, dotata di testina LED e mini spazzola motorizzata. Ovviamente la base è più ingombrante del solito, valutate quindi lo spazio a disposizione prima di investire la (notevole) cifra richiesta. RECENSIONE Ecovacs T30S Combo Complete

TicWatch Pro 5 Enduro

I TicWatch recenti hanno una caratteristica difficile da trovare altrove: un doppio schermo! Oltre a quello OLED ce n'è uno superiore LCD ultra low power che garantisce visibilità in ogni condizione di luce e minor consumo di autonomia. Questo Enduro però soffre concorrenza interna: c'è il Pro 5 che costa meno e offre caratteristiche molto simili. RECENSIONE TicWatch Pro 5 Enduro

Mecool KM2 Plus Deluxe Edition

L'evoluzione di un TV Box che abbiamo provato l'anno scorso, e che mira a offrire un supporto streaming di prima qualità, al prezzo di un dongle di fascia alta, ma con la versatilità di un box. E da bravo box risulta essere completo, con supporto a 4K HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos. RECENSIONE Mecool KM2 Plus Deluxe Edition

Eleglide T1 Step-Thru

Una bici elettrica da città con design a passo basso, che sa essere elegante, manovrabile e piacevole da usare. Può benissimo essere la vostra prima bicicletta elettrica: gli manca la versatilità di alcuni modelli, ma appunto per un uso cittadino è perfetta. E il prezzo non è neanche esagerato! RECENSIONE Eleglide T1 Step-Thru

Bose SoundLink Max

Uno speaker davvero sorprendente: qualità audio e potenza mostruose, considerate le dimensioni dello speaker. È compatto, ha una comoda maniglia (removibile e sostituibile) per il trasporto e resiste a polvere e liquidi con certificazione IP67. Anche l'autonomia è ottima. Un sogno... che si infrange su un prezzo da soundbar di fascia medio/alta. RECENSIONE Bose SoundLink Max

Trust GXT 866 Torix

Meccanica, completa di tastierino numerico, layout italiano, dotata di potenziometro, programmabile e retro-illuminata: la Trust GXT 866 Torix ha più di una caratteristica in grado di renderla golosa. Occhio agli switch però: sono veramente, veramente sensibili. RECENSIONE Trust GXT 866 Torix

Dreame Roboticmower A1

I robot tagliaerba prendono sempre più piede. Questo Dreame Roboticmower A1 ha due pregi che da soli valgono la scelta: l'estrema silenziosità e la mappatura tramite Lidar che non richiede di installare altri accessori. Occhio però: è pensato per giardini non troppo grandi, e il giardino può essere suddiviso in zone solo alla prima mappatura. E occhio anche al prezzo. RECENSIONE Dreame Roboticmower A1

