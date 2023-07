Novità tech della settimana: il primo smartphone satellitare e una action-cam piccolissima

Se vi piace essere sempre aggiornati sulle ultime novità tech, questo è l'articolo che fa per voi! Abbiamo raccolto in un solo posto tutti i prodotti più interessanti che abbiamo provato questa settimana, dunque trovate una recensione completa per ciascun dispositivo di cui andremo a parlare. E i nomi sono tutti interessantissimi: non solo due smartphone peculiari come Sony Xperia 1 V e Cat S75, ma anche la piccola GoPro HERO 11 Mini, l'elegantissimo notebook Samsung Galaxy Book 3 Ultra e uno dei giochi più attesi dell'anno come F1 23.

