Novità tech della settimana: smartphone piatto, cuffie wireless multi-piattaforma, super-proiettore 4K

Si è appena conclusa una nuova settimana lavorativa, l'ultima prima delle feste di Natale e, come ogni venerdì, anche oggi torniamo alla carica per raccontarvi tutti i prodotti che abbiamo testato e recensito negli ultimi sette giorni. Approfittiamo per dirvi che la rubrica andrà in pausa fino a venerdì 12 gennaio, ovviamente 2024, quando saremo tornati a pieno regime con le nostre recensioni tech. Ma bando alle ciance: questa settimana tra le novità di cui vi abbiamo parlato ci sono il nuovo gaming phone di Red Magic, le cuffie gaming senza fili compatibili con tutte le piattaforme, un controller per iPhone un altro paio di oggettini altrettanto curiosi. Per leggere le novità delle scorse settimane, trovate tutti gli articoli a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Jimmy HW9 lavapavimenti

Siete in cerca di una lavapavimenti ma non volete spendere una follia? Jimmy HW9 potrebbe fare al caso vostro. È una delle poche che si inclina quasi fino a 180°, ed è praticamente l'unica con batteria removibile e serbatoio dello sporco multi-stadio. È leggera, semplice da usare, e adatta a case di medie dimensioni. RECENSIONE Jimmy HW9 lavapavimenti

RedMagic 9 Pro

Non solo è il primo gaming phone con Snapdragon 8 Gen 3, ma è anche uno dei pochissimi (se non l'unico) smartphone di quest'anno che ha detto no al camera bump, sì a un design piatto (ogni riferimento al noto marchio di prodotti alimentari a base di soia è puramente casuale). A parte gli scherzi, RedMagic 9 Pro è un piccolo mostro di potenza, e come se non bastasse è pure bello! RECENSIONE RedMagic 9 Pro Sito ufficiale

Turtle Beach Atom

Tra i gadget provati questa settimana c'è anche l'Atom di Turtle Beach, un controller Bluetooth a bassa latenza pensato sia per iPhone che per Android (in due versioni differenti). Permette un'ottima esperienza di gioco con titoli nativi iOS o con servizi di streaming, ha una buona autonomia e un ottimo design. Qualche difetto c'è, ma dipende anche dall'utilizzo che decidete di farne. RECENSIONE Turtle Beach Atom

XGIMI HORIZON Ultra

Beh, è lo stesso nome a suggerirvi che si tratta di un prodotto Ultra. XGIMI HORIZON Ultra è uno degli ultimi modelli di proiettore con sorgente ibrida LED / Laser capace di proiettare un'immagine in 4K da 40 a 200 pollici. Come se non bastasse integra Android TV, due speaker Harman Kardon e un design che non lo fa nemmeno sembrare un proiettore. Il prezzo però parla da sé. RECENSIONE XGIMI HORIZON Ultra

Logitech G ASTRO A50 X

Costano un occhio della testa, ma le ASTRO A50 X di Logitech G, in arrivo in Italia a gennaio, sono anche le uniche cuffie gaming che funzionano senza fili contemporaneamente su PlayStation, Xbox e PC. E il bello è che potete collegare tutte e tre le piattaforme alla base station e passare dall'una all'altra con un pulsante delle cuffie. Ah, c'è anche il Bluetooth per collegarle allo smartphone (o a Nintendo Switch). Recensione Logitech G ASTRO A50 X Pre-order

DJI Osmo Action 4

L'ultima action cam di DJI ci ha convinto per il suo software, semplice e affidabile (non scontato), per una buona stabilizzazione dell'immagine e per la sua qualità costruttiva. C'è però da dire che il prezzo è alto, e che le innovazioni rispetto alla Osmo Action 3 non sono così tante da giustificare un upgrade. La stessa Osmo Action 3 costa molto meno, risultando più golosa all'acquisto. RECENSIONE DJI Osmo Action 4