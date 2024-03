Novità tech della settimana: il turbo aspirapolvere, lo smartwatch con la ghiera ballerina e un bel gioco

Nella settimana delle offerte di primavera Amazon abbiamo comunque recensito alcuni dispositivi molto interessanti, che come ogni volta riassumiamo nella nostra rubrica del venerdì.

Dyson V15s Detect Submarine

Dyson: un nome, una garanzia. Garanzia di dispositivi estremamente curati, estremamente efficaci, ma anche dal prezzo elevato. Non fa eccezione questa Dyson V15s Detect Submarine, una scopa elettrica molto potente, con un sacco di accessori inclusi e che volendo può anche fare da lavapavimenti. Al netto del prezzo però, ci sono alcuni altri limiti dei quali discutiamo nella nostra prova. RECENSIONE Dyson V15s Detect Submarine

Xiaomi Watch S3

Uno degli ultimi smartwatch di Xiaomi, Watch S3 si distingue per la presenza di HyperOS, anziché Wear OS, e per le sue ghiere intercambiabili, alle quali si abbinano automaticamente anche delle watch face. È tutto molto fluido, ma la differenza in quanto al supporto app per ora si fa sentire, anche se il prezzo è buono. RECENSIONE Xiaomi Watch S3

Rise of the Ronin

Come dice la nostra recensione già nel titolo, Rise of the Ronin è un Elder Ring, ma più facile. Si tratta di un gioco ruolo / azione per Playstation, molto adrenalinico e con una progressione ben studiata, anche se la grafica non è certo next gen e alcuni particolari (come parte della trama) lasciano un po' a desiderare. RECENSIONE Rise of the Ronin

Majority D80

A volte le soluzioni semplici sono le migliori. Prendete per esempio il classico televisore con audio piatto. Mettiamo che vogliate migliorarlo, ma senza spendere un patrimonio in soundbar, perché quelle davvero buone rischiano di costare più del TV stesso. Ecco che questa coppia di speaker Majority potrebbero fare proprio al caso vostro. Sono potenti, hanno sia cavo che Bluetooth e la qualità costruttiva è buona. E dulcis in fundo, costano meno di 100 euro! RECENSIONE Majority D80