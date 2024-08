Novità tech della settimana: il pieghevole (più) economico e la doppietta di OnePlus

Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo . Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp , dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Agosto è quasi finito e, con questo caldo, quest'ultima è stata una settimana relativamente scarica. Ma nonostante tutto, non sono mancate le recensioni di un po' di prodotti interessanti. C'è stata una bella doppietta di OnePlus (orologio e cuffie), uno smartphone pieghevole che costa tanto ma non troppo, il milgior speaker Alexa e un ottimo smartphone che sembra un reboot.

Motorola Razr 50

Magari con qualche sconto diventerà ancora più appetibile per Natale!

Quant'è il prezzo conveniente per un buon smartphone pieghevole? La risposta dipende molto da ognuno, ma Motorola ha fatto un passo nella giusta direzione con Motorola Razr 50, che debutta su Amazon al costo di 800€. Tanti? Pochi? Giusti? Fate voi, ma sappiate che questo smartphone ha dalla sua un'ottima qualità costruttiva, ottimi display e software completo.

OnePlus Watch 2R

Uno smartwatch bello, con un'ottima autonomia, tante funzioni ben pensate, un buon hardware e pure un prezzo interessante: gran belle premesse per questo OnePlus Watch 2R ! Magari c'è chi avrebbe preferito avere anche una versione 4G o misure diverse, ma a parte questo è difficile trovargli dei difetti.

OnePlus Buds Pro 3

Un altro gran bel prodotto di OnePlus: auricolari con una qualità audio molto definita, ottimo ANC, comandi comodissimi (con anche controllo del volume) e anche buoni microfoni. La modalità trasparenza poteva essere un po' meglio e forse non tutti vogliono spendere duecento euro per delle cuffiette (anche se è comunque un buon prezzo): al netto di questo, davvero difficile trovare altre pecche a questi auricolari, praticamente perfetti.

Nubia Z60 Ultra Leading

Amazon Echo Spot 2024

È tondo e carino, mostra l'ora, ha un bel design e anche una qualità sonora niente male per le dimensioni. Il nuovo Echo Spot 2024 è probabilmente il miglior speaker Alexa sul mercato attualmente, considerando estetica e qualità. Costicchia un po' tanto (99€ di listino), ma spesso – tipo ora – lo si trova già in offerta a una trentina di euro in meno.

Recensione Amazon Echo Spot 2024