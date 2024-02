Novità tech della settimana: il mini PC con display, l'anello smart, l'hub per la domotica

Nuova raccolta delle migliori recensioni che abbiamo realizzato negli ultimi 7 giorni, con tutte le novità tech da non perdere questa settimana che ci avvicina alla fine di febbraio. Abbiamo provato per voi alcuni dei dispositivi tecnologici più recenti, per scoprire i loro segreti più profondi e darvi il nostro giudizio. In questa puntata ci sono oltre 10 recensioni, che vedono protagonisti mini PC, fotocamere, hub per la domotica e il primo anello smart che proviamo e recensiamo su queste pagine. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Redmi Note 13 Pro 5G

Xiaomi sa ancora farci con i medio gamma: Redmi Note 13 Pro 5G è il classico ottimo smartphone da acquistare se si ha un budget contenuto ma non troppo. Ha una buona dotazione hardware, ottimo display, autonomia elevata e c'è persino il jack audio! RECENSIONE Redmi Note 13 Pro 5

AYANEO Retro Mini PC AM01& AM02

In una sola settimana abbiamo pubblicato le recensioni dei due primi mini PC di AYANEO, un brand specializzato in console portatili molto famoso e apprezzato dagli esperti. Cosa hanno di particolare? Il primo modello riprende le forme del mitico Macintosh, il secondo invece è ispirato a un NES e ha persino un display touch esterno che mostra le statistiche d'uso in tempo reale! RECENSIONE AYANEO Retro Mini PC AM01 RECENSIONE AYANEO Retro Mini PC AM02

Sony A7C II

Una fotocamera di fascia alta che fa della compattezza e del design i suoi punti di forza. La Sony A7C II ha un sensore Full Frame e somiglia molto alla celebre Sony A7 IV, talmente tanto che forse viene messa in ombra proprio dalla sorella maggiore, più completa sotto ogni aspetto. Le qualità della A7C II sono però di gran livello: guardate che foto si riescono a fare nella recensione completa dal link a seguire. RECENSIONE Sony A7C II

Amazon Echo Hub

Amazon lancia un dispositivo che gli amanti della domotica aspettavano da tempo. Si chiama Echo Hub, ed è un vero e proprio centro di gestione dei dispositivi domotici che può anche essere attaccato al muro. Tutto molto bello, ma il prezzo non è dei più invitanti, e il sistema purtroppo non è così reattivo come speravamo. RECENSIONE Amazon Echo Hub

ASUS ROG Swift Pro PG248QP

540 Hz possono bastarvi? Il nuovo monitor gaming di ASUS ROG è uno dei più avanzati in circolazione. Certo, si deve giocare in full HD, ma la fluidità raggiunta è a dir poco fuori di testa. Se giocate competitivo ad alti livelli potreste farvi tentare. Il prezzo però è salato, anzi, salatissimo. RECENSIONE ASUS ROG Swift Pro PG248QP

Final Fantasy VII Rebirth

La vera evoluzione di Final Fantasy. Se già il primo capitolo denominato Remake ci aveva dato 4 anni fa un'idea di quello che potesse essere il JRPG di Square Enix del futuro, Rebirth spinge ulteriormente sull'acceleratore. Ci sono delle piccole stonature, ma siamo comunque di fronte a un signor gioco, che si lascia amare sia da chi giocò l'originale sia da chi ne ha sempre sentito parlare e vuole invece giocare la versione attuale. RECENSIONE Final Fantasy VII Rebirth

Gloring

Il primo anello smart che proviamo! Com'è all'atto pratico? Insomma. È leggero, dotato di una buona app, dà sicuramente meno fastidio di uno smartwatch o una smartband e i possibili sviluppi futuri sono oltremodo interessanti. Le misurazioni che svolge però non sono così precise come speravamo, e il prezzo non è che sia dei più economici. RECENSIONE Gloring

Altre recensioni