Novità tech della settimana: cuffie con driver al grafene, smartphone in pelle vegana e monitor di lusso

Eccoci con il nostro appuntamento dedicato al meglio della tecnologia dell'ultima settimana, in questo caso fino al 23 giugno 2023. Come sempre, in questo articolo del venerdì raccogliamo il meglio che abbiamo provato e recensito su SmartWorld e AndroidWorld. Negli ultimi sette giorni abbiamo provato diversi dispositivi dedicati all'audio, uno smartphone medio gamma che si distingue dalla concorrenza per il suo look particolare, e altri dispositivi dedicati agli amici della PC Master Race.

Realme 11 Pro+

Realme dimostra un'altra volta di riuscire a imporsi nella fascia media. Il suo nuovo smartphone, l'11 Pro+, vanta un retro particolarissimo in pelle vegana, hardware niente male, una fotocamera da 200 megapixel stabilizzata otticamente, un bel display OLED e una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 100W. Non è perfetto (chi lo è?), ma i difetti passano in secondo piano visti i tantissimi pregi. RECENSIONE realme 11 Pro+ 5G

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Visto il prezzo gargantuesco non possiamo che definirlo monitor di lusso. Si tratta di un 26,5" OLED QHD (2.560 x 1.440 pixel). Fin qui niente di eccezionale, se non fosse che vanta un tempo di risposta di 0,03 ms e un refresh rate fino a 240 Hz, coadiuvato da G-Sync, FreeSync, HDR10, LED e chi più ne ha più ne metta. Se siete gamer competitivi potrebbe davvero farvi gola, sempre che il prezzo non vi spaventi. RECENSIONE ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED

Logitech G, la divisione gaming di Logitech, prende le sue cuffie top di gamma, le PRO X, e ne migliora praticamente tutti gli aspetti: sono più leggere, dotate di più autonomia, permettono di ruotare i padiglioni, di usarle anche in Bluetooth o via cavo. E sono tra le prime ad avere driver in puro grafene, un materiale che migliora sensibilmente la qualità audio. RECENSIONE Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED

Corsair Dominator Platinum RGB

Se cercate nuove RAM DDR5 per il vostro PC Gaming che magari siano belle da vedere, dotate di LED (che non sono mai abbastanza) e che abbiano anche il supporto alla tecnologia AMD EXPO, siete nel posto giusto. Questa come avrete intuito è la variante ottimizzata per chipset AMD, ma ce ne sono anche altre. RECENSIONE Corsair Dominator Platinum RGB

NZXT Relay Speaker e Subwoofer

NZXT si lancia nel mercato audio con un poker di prodotti davvero niente male. Per cominciare abbiamo provato l'accoppiata casse e subwoofer. Si tratta di prodotti eleganti, ben costruiti e capaci di erogare un audio al top, e questo nonostante le dimensioni contenute delle casse. Non sono tra i modelli più a buon mercato, ma in realtà guardando la scheda tecnica si scopre che alternative simili costano anche di più. RECENSIONE NZXT Relay Speaker e Subwoofer

ERAZER Crawler E40

Il marchio gaming ERAZER sta lanciando in Italia anche il suo primo portatile dotato di RTX 4050, la GPU entry level di NVIDIA. Il Crawler E40 offre prestazioni discrete, senza eccellere o deludere in nessun campo in particolare. Da prendere in considerazione se non volete spendere una follia. Recensione ERAZER Crawler E40