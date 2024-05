Novità tech della settimana: anelli intelligenti, router tamarri e tablet con penna

È finita un'altra settimana e, come ogni venerdì, torniamo con un nuovo appuntamento con le migliori novità tech della settimana. In questa nostra raccolta trovate i dispositivi che abbiamo provato e recensito negli ultimi giorni, con una discreta varietà di gadget di ogni genere. Questa settimana, dal 18 ale 25 maggio 2024, abbiamo testato auricolari, smartphone, soundbar, router gaming anelli e tablet. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete visitare questa pagina. Inoltre, se non lo fate già, dovreste seguirci anche sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante qui sotto!

Ultrahuman Ring Air

Ne abbiamo provati di anelli smart e questo è indubbiamente uno dei più interessanti. È palesemente un anello top di gamma che rispetto al benchmark Oura non ha un abbonamento per usufruire del servizio. Per chi non sopporta gli smartwatch di notte per tracciare il sonno o per chi vuole usare un orologio "classico" ma vuole comunque tracciare la salute questa può essere una buona soluzione. RECENSIONE Ultrahuman Ring AIR

ASUS ROG Rapture GT-BE98

Se cercate un router che sia "esagerato" lo avete trovato. Questo ASUS ROG Rapture GT-BE98 infatti è pensato come router gaming perché ha delle funzioni software specifiche per questa tipologia di utenza. Al tempo stesso però questo prodotto non dovrebbe confondervi perché è uno dei migliori router in assoluto soprattutto in termini tecnologici. È dotato di Wi-Fi e di multiple porte ethernet a 10 o 2,5 Gbps. Una vera bestia. RECENSIONE ASUS ROG Rapture GT-BE98

POCO F6 Pro

Questo smartphone POCO è sicuramente uno dei dispositivi di questa categoria più interessante degli ultimi mesi. È super concreto, ha un ottimo prezzo e anche una bella promo di lancio. Questo è il dispositivo per chi vuole tutto il meglio al prezzo minore possibile. RECENSIONE POCO F6 Pro

ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova

Se giocate molto su console e volete degli auricolari che possano sostituire delle cuffie a padiglione perché troppo grandi, oppure un dispositivo che comunque sia estremamente flessibile potreste aver trovato in queste ROG Cetra le vostre future compagne di gioco. Questo anche e soprattutto perché sono fra i dispositivi migliori per quanto riguarda la possibilità di personalizzazione della resa audio. RECENSIONE ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro è uno dei migliori tablet in circolazione sulla fascia medio bassa, anche grazie soprattutto alla promo di lancio che permette di portarsi a casa il tablet con anche la cover tastiera e la penna. Se questa accoppiata a quello che cercate questo tablet di Xiaomi potrebbe essere la risposta alla vostra domanda. RECENSIONE Redmi Pad Pro

Sound Blaster GS3

Questa soundbar è un prodotto eccezionale per chi vuole un prodotto che gli permette di migliorare la qualità audio della propria TV senza spendere molto e senza occupare troppo spazio. RECENSIONE Sound Blaster GS3

Le novità delle scorse settimane

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Gruppo Facebook