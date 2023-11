Novità tech della settimana: il ritorno di Atari e lo smartphone con ChatGPT

Siamo in pieno Black Friday ma non ci siamo dimenticati delle novità tech più interessanti della settimana! In questo articolo vi proponiamo una selezione delle recensioni che abbiamo scritto negli ultimi giorni, quelle che riguardano alcuni prodotti tra i più innovativi che sono passati nelle nostre mani. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete leggere l'articolo a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo anche di seguirci sul nostro nuovo canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

Tecno Phantom V Flip

Tecno Phantom V Flip è uno smartphone unico nel suo genere, per ben due motivi: non solo è in stile "flip", dunque un pieghevole a conchiglia di nuova generazione, ma è il primo in assoluto ad integrare ChatGPT, che tutti conoscerete come una delle intelligenze artificiali più popolari del momento. Purtroppo ha anche un grande difetto: non è disponibile ufficialmente in Europa, quindi per comprarlo dovrete dare un'occhiata all'ultimo paragrafo della recensione a seguire. RECENSIONE Tecno Phantom V Flip

Xming Page One Smart Projector

Non lasciatevi influenzare dal nome un po' complesso, perché questo è un proiettore dal rapporto qualità/prezzo molto buono. Si chiama Xming Page One Smart Projector ed è un modello Full HD con supporto HDR10 e un buon hardware interno. Ha la certificazione per Netflix e il sistema smart Google TV. La luminosità non è al top e anche il design lascia un po' a desiderare, ma per il resto è un prodotto molto concreto. RECENSIONE Xming Page One Smart Projector

Atari 2600+

Atari 2600+ è un inno alla nostalgia, un dispositivo degli anni 80 catapultato ai nostri giorni, ma ancora in grado di regalare emozioni. Il suo pregio più grande è che è compatibile con le cartucce originali del vecchio Atari: se li avete ancora, potete giocare ai vostri giochi preferiti dell'era Atari. Certo, costa un po' troppo e il rischio di diventare solo un soprammobile è abbastanza alto, ma come si fa a resistere a un Atari? RECENSIONE Atari 2600+

EarFun Free Pro 3

I nuovi EarFun Free Pro 3 sono auricolari Bluetooth sorprendenti per qualità audio e funzionalità integrate, soprattutto guardando il prezzo di listino. Il suono è di buonissima qualità, ma ci sono anche una discreta tecnologia di cancellazione del rumore, buoni microfoni e autonomia notevole. Inoltre, sono compatibili con la tecnologia Snapdragon Sound e il codec atpX Adaptive. Scopriteli da più vicino dal link a seguire. RECENSIONE EarFun Free Pro 3

Trust Teza

Avete bisogno di una webcam ad altissima risoluzione? Allora date un'occhiata alla Trust Teza, una webcam 4K di buon livello e con un prezzo di poco superiore ai 100€. Ha la regolazione automatica dei bianchi e un piccolo treppiedi incluso in confezione. Non è un hardware di altissimo livello e il rumore digitale si fa sentire, ma a questo prezzo è una webcam onesta. RECENSIONE Trust Teza

Altre recensioni

Se volete leggere altre recensioni di prodotti che abbiamo testato in questi giorni, vi lasciamo a seguire la lista con alcuni dispositivi da non perdere: l'ultima versione dello smart display con Alexa, una tastiera dal design vintage, un robot aspirapolvere di fascia alta e una scopa elettrica molto economica. Amazon Echo Show 8 (3a generazione) 2023

LOFREE BLOCK

iRobot Roomba Combo J9+

Proscenic F10