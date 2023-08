Novità tech della settimana: ThinkPhone e un microfono per creator

Se volete dare un'occhiata a cosa abbiamo fatto nelle scorse settimane, qui trovate tutte le nostre raccolte , ma il modo migliore per stare sempre al passo è seguirci su Google News : basta un clic sul pulsante qui sotto, e non costa niente!

Questa settimana abbiamo pubblicato un po' meno recensioni del solito: il caldo torrido (e le ferie) hanno colpito, ma non sono comunque mancate le novità interessanti. Ad esempio, abbiamo provato lo smatphone che tutti i nerd stavano aspettando (il ThinkPhone, ossia la controparte telefonica del Lenovo ThinkPad), un ottimo microfono per creator e altro ancora. Piccolo reminder: vi siete accorti che adesso abbiamo un canale broadcast su Instagram ?

Motorola ThinkPhone

iRig Stream Mic Pro

iRig Stream Mic Pro è un microfono realizzato dall'italiana IK Multimedia, una delle aziende più famose al mondo per la produzione di strumenti musicali. È un prodotto pensato appositamente per vlogger, streamer e podcaster, che fa benissimo il suo lavoro: è molto versatile e può essere usato sia da PC/Mac che da smartphone (sia iOS che Android, ci sono cavi USB-C e Lightning inclusi in confezione), ha molte più funzioni di quante potreste immaginare (tra cui l'utilissimo Loopback) ed è di ottima fattura. I software di IK Multimedia (completamente opzionali) che sembrano in "bundle" sono però solo versioni di prova: per avere tutte le funzioni, dovete pagare un bel po'.