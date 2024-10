Novità tech della settimana: 7 giorni di prodotti da nerd

Altri 7 giorni di novità tech sono trascorsi. Questa settimana è stata un po' diversa dal solito: al netto del Samsung Galaxy A16 5G di cui vi abbiamo parlato oggi per il resto è stata una settimana all'insegna delle prove più nerd. Per giocare, per lavorare, ma anche per pulire e per guidare (lettarlmente e non). Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo. Inoltre, vi consigliamo di seguirci sul nostro canale WhatsApp, dove ogni giorno vi proponiamo alcune delle notizie più interessanti sul mondo della tecnologia e non solo. Basta un clic sul pulsante a seguire!

AAWireless TWO

AAWireless Two è l'ultimo modello che permette di convertire Android Auto cablato in modalità wireless. Rispetto alla prima versione, è più compatto e dotato di un tasto fisico per semplificare l'associazione, oltre a un LED ad anello per mostrare lo stato di funzionamento. Questo dispositivo si configura facilmente collegandolo all'auto tramite il cavo USB in dotazione e seguendo i passaggi sull'app AAWireless. La novità è la possibilità di passare tra diversi smartphone connessi, utile quando più persone vogliono usare Android Auto sulla stessa vettura. Non supporta CarPlay, funzione che sarà disponibile solo nella futura versione AAWireless Two Plus. Venduto a 59€, si rivela un'ottima soluzione per chi cerca un'esperienza Android Auto Wireless affidabile e duratura. Per saperne di più su questo prodotto, leggete la recensione completa di AAWireless Two.

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A16 5G si posiziona nella fascia economica, ma offre alcuni vantaggi come Android 14, supporto 5G e una certificazione IP54 che garantisce resistenza agli spruzzi. Il display Super AMOLED da 6,5 pollici con 90 Hz e 800 nit di luminosità è un valore aggiunto, mentre la batteria da 5.000 mAh assicura un'autonomia fino a tre giorni con uso moderato. Tuttavia, i 4 GB di RAM limitano le prestazioni, rendendo il dispositivo lento in operazioni quotidiane. L'elemento di forza resta il supporto a lungo termine, con quattro aggiornamenti Android e sei anni di patch di sicurezza. Per maggiori dettagli, vi consigliamo la recensione completa di Samsung Galaxy A16 5G.

Logitech G Astro A50 Gen 5

Logitech G Astro A50 Gen 5 riprende la qualità delle precedenti A50 X, ma con un prezzo inferiore. Offre qualità costruttiva eccellente e audio bilanciato, con una stazione di ricarica PLAYSYNC per passare tra PC, PlayStation e Xbox. La comodità è un punto forte grazie ai cuscinetti in tessuto, sebbene la mancanza di isolamento acustico non sia l'ideale per un'esperienza immersiva. Senza HDMI, ma con USB-C per audio e Dolby Atmos, è una soluzione per gamer multipiattaforma. Per scoprire tutti i dettagli, leggete la recensione completa di Logitech G Astro A50 Gen 5.

Tineco Pure One Station 5 Plus

Tineco Pure One Station 5 Plus è una scopa elettrica con stazione di svuotamento automatica e un prezzo competitivo. Con una potenza di 170 AW e un sistema di filtraggio a 6 stadi, offre buona aspirazione e praticità, anche grazie al sensore iLoop. La luce LED frontale LightSense evidenzia lo sporco. Pur senza display e con una batteria che dura fino a 70 minuti, è una soluzione versatile per chi vuole ridurre i contatti con la polvere. Per i dettagli, ecco la recensione completa di Tineco Pure One Station 5 Plus.

Geekom GT1 Mega

Geekom GT1 Mega è un mini PC potente, pensato per offrire prestazioni elevate in dimensioni compatte. Equipaggiato con un processore Intel Core Ultra U9, 32 GB di RAM DDR5 e SSD fino a 2 TB, si presta a gestire anche applicazioni intensive come il photo editing. Dotato di una vasta gamma di porte, supporta fino a quattro monitor in risoluzione 8K e integra Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 per una connettività aggiornata. Unica nota dolente è il prezzo elevato, giustificato da prestazioni e caratteristiche avanzate. Scoprite di più sulla nostra recensione completa di Geekom GT1 Mega.

Intel Core Ultra 7 265K

Intel Core Ultra 7 265K, basato su architettura Arrow Lake, offre buone prestazioni in produttività e un'efficienza energetica migliorata rispetto alla generazione precedente. Dotato di 20 core e 20 thread, utilizza un processo produttivo avanzato e un'NPU per funzioni AI. Tuttavia, in gaming risulta inferiore ad AMD Ryzen 7, con un salto generazionale limitato. Sebbene presenti vantaggi nei consumi, il prezzo di lancio e le performance gaming contenute lo posizionano in modo non del tutto competitivo. Scoprite maggiori dettagli nella recensione completa di Intel Core Ultra 7 265K.

ASUS ROG Maximus Z890 Hero

ASUS ROG Maximus Z890 Hero è una scheda madre premium per gamer enthusiast, ideale per supportare i processori Intel Core Ultra 200S. Ricca di porte, tra cui Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, doppia Ethernet e sei slot M.2, vanta una gestione del raffreddamento eccellente e molte funzionalità per overclock e ottimizzazione tramite AI. Il BIOS avanzato e il software ASUS Armoury Crate permettono di gestire facilmente il sistema. Tuttavia, il prezzo elevato ne fa un prodotto per utenti d'élite. Per una panoramica completa, leggete la recensione di ASUS ROG Maximus Z890 Hero.

PXN V9 Gen 2

PXN V9 Gen 2 è un volante da corsa entry-level pensato per chi si avvicina ai simulatori senza grosse pretese. Include pedaliera a 3 pedali e cambio a H, ma manca il force feedback, sostituito da una vibrazione che limita l'immersione. Con modalità di rotazione a 270° e 900°, funziona su PC, Xbox e PlayStation, anche se richiede una configurazione manuale per molti giochi. Ergonomico e facile da installare con ventose o morsetti, il prezzo di 189€ risulta comunque alto considerando le alternative. Per saperne di più, leggete la recensione completa di PXN V9 Gen 2.

Mad Catz C.A.T. 12

Mad Catz C.A.T. 12 è un accessorio per Nintendo Switch che migliora l'ergonomia, offrendo maggiore comfort rispetto ai Joy-Con originali. Inserendo la console al suo interno, il controller aggiunge impugnature antiscivolo e pulsanti configurabili per vibrazione e mappatura. Pur aumentando le dimensioni della console e riducendone la portatilità, permette di ricaricare Switch durante il gioco. Non è compatibile con la dock, ma si rivela un'aggiunta valida per sessioni più comode, specialmente per chi gioca spesso in modalità portatile. Per scoprire come si comporta, leggete la recensione completa di Mad Catz C.A.T. 12.

