Novità tech della settimana: il super robot di Xiaomi che va a ruba, una bici bella grossa, e un videogioco "stellare"

Mentre mezza Italia festeggia 25 aprile e primo maggio, con i relativi ponti, noi di SmartWorld non perdiamo un colpo, e anche questa settimana torna la rubrica che raccoglie tutte le nostre prove e recensioni. Vediamo cos'abbiamo di nuovo in questi ultimi 7 giorni!

Fafrees F20 Max

Iniziamo con una bella fat bike molto potente , ma anche molto pesante (e ingombrante). Il comfort c'è, grazie alle ruote ampie, e ai doppi ammortizzatori. La flessibilità anche, grazie al fatto che è ripiegabile e dotata di 2 portapacchi. Però, con queste dimensioni, la manovrabilità è scarsa, e il motore è anche rumoroso. Per di più, il prezzo non è certo stracciato.

OnePlus Pad Go

OnePlus confeziona un buon tablet per la mobilità, come si capisce anche dal nome. Perché "mobilità"? Perché c'è la connessione LTE alla rete mobile, in modo da essere sempre online, ovunque (ci sia rete).

Per di più il display si presenta bene, e in generale il tablet è ben costruito, ma le prestazioni non sono nulla di che, e non ha nemmeno Android 14 ancora!

Per ulteriori informazioni, leggete la nostra recensione completa!