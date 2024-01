Novità tech della settimana: gli smartphone ultra-potenti, le chiavette USB antifurto e stramberie varie

Come ogni venerdì, torniamo a raccontarvi le migliori novità tech della settimana, ossia i prodotti più interessanti che abbiamo recensito negli ultimi sette giorni, fino al 26 gennaio 2024. Questa settimana ci sono un po' di smartphone interessanti, cuffie economiche e auricolari troppo costosi, ma anche e soprattutto un discreto numero di prodotti veramente strani. Se volete conoscere le novità della scorsa settimana, potete leggere l'articolo dei prodotti fino al 19 gennaio 2024. Inoltre, per non perdervi le altre recensioni e tutte le notizie che pubblichiamo, vi consigliamo anche di seguirci su Google News: per farlo basta cliccare sul pulsante a seguire! Segui SmartWorld su News

Open Benchtable V2

Partiamo proprio con una discreta stramberia, ossia Open Benchtable V2: si tratta di un banchetto per PC, una test bench, insomma un pezzo di metallo su cui montare e provare componenti di un PC. È molto probabile che non vi servirà mai un oggetto del genere ma, se vi servisse, Open Benchtable V2 è una figata: minimalista, con soluzioni geniali nel design, resistente e con custodia da trasporto inclusa. Quasi-duecento-euro ben spesi (forse). RECENSIONE Open Benchtable V2

Nubia Z60 Ultra

Si parlava di smartphone ultra-potentei e Nubia Z60 Ultra è una vera bestia: hardware impressionante, software super-scattante, display spettacolare e fotocamere (posteriori) ottime. Il design può piacere o no (qui non è piaciuto granché), peccato davvero per la scarsissima qualità dei selfie e l'assenza di ricarica wireless. RECENSIONE Nubia Z60 Ultra

OnePlus 12

Rimanendo in tema di smartphone potenti, OnePlus 12 è una bella conferma: hardware al top, software velocissimo e schermo ottimo. Tutto perfetto come da manuale insomma, ma OnePlus ci sta un po' venendo a noia, così affidabile e prevedibile: qualche novità software sarebbe stata apprezzata.

Anker Soundcore Space One

Soundcore si conferma il brand di riferimento per chi cerca cuffie dall'ottimo rapporto qualità/prezzo: queste Soundcore Space One hanno veramente tutto quel che si possa chiedere a cuffie con prezzo inferiore ai cento euro. Ottima qualità sonora, ANC che funziona davvero, microfoni superiori alla media. E sono pure comode da indossare e piene di funzioni utili (incluso il multipoint). Per completare l'opera una custodia rigida sarebbe stata perfetta, ma va già benissimo così. RECENSIONE Anker Sondcore Space One

PULSE Explore PS5

Da prezzi ottimi, passiamo invece a prodotti con prezzi problematici: perché gli auricolari PULSE Extreme per PS5 sono effettivamente un ottimo prodotto, con un bel design che richiama PS5, ottimi microfoni per parlare col party e in generale ottime performance. Il problema principale è il prezzo, un po' troppo fuori scala rispetto ad altri prodotti meno blasonati. RECENSIONE PULSE Explore PS5

Kingston Ironkey

Torniamo sul filone dei prodotti strambi con le chiavette USB più impenetrabili, da veri James Bond: le Kingston Ironkey sono infatti chiavette criptate dotate di un tastierino numerico su cui digitare un PIN per sbloccarle e renderle leggibili. Davvero bellissime, ma dovete avere dei segreti importanti per voler spendere quasi centocinquanta euro per una chiavetta da 16 GB. RECENSIONE Kingston Ironkey

CORSAIR K55 CORE

Anche se per le tastiere da gaming la fascia di prezzo dei cinquanta euro è parecchio affollata, CORSAIR K55 CORE è un modello che si difende bene e sa il fatto suo: integra controlli multimediali, ha layout italiano ed è programmabile via iCUE. Certo non è meccanica, ma se volete spendere il giusto e avere un buon prodotto con tanti piccoli accorgimenti, questa non vi deluderà. RECENSIONE Corsair K55 CORE

HP Chromebook Plus 15

Fino a quanto si può spingere un computer con un sistema operativo come ChromeOS? Su HP Chromebook Plus 15 ChromeOS gira ovviamente benissimo, l'autonomia è buona e il display è bello, ma quel che dovreste chiedervi è: ha davvero senso spendere più di quattrocento euro per un dispositivo con ChromeOS? La scelta sta a voi. RECENSIONE HP Chromebook Plus 15

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

Se avete familiarità con i mouse della serie G Pro X, non vi stupirà sapere che questo Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è ancora una volta un'ottima evoluzione di un ottimo mouse. Leggerissimo, un piacere da usare, arriva a 2.000 Hz in modalità wireless, ha ancora più autonomia e ancora più funzioni software. Il prezzo, purtroppo, è come sempre elevato. RECENSIONE Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

Altre recensioni

C'è ancora qualche altra recensione di quest'ultima settimana, che non abbiamo aggiunto all'elenco qui sopra, ossia la scheda video MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER e il Galaxy A25. Ecco i link di seguito: MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Samsung Galaxy A25