Novità tech della settimana: laptop Windows con ARM, ebook reader colorati e smartwatch di classe

Secondo la redazione di SmartWorld, il miglior modo per combattere il caldo estivo è leggendo il nostro riassunto con le novità tech della settimana. Come ogni venerdì anche oggi abbiamo raccolto le recensioni più interessanti pubblicate nell'ultima settimana, che includono un laptop ASUS con processore ARM, uno smartwatch peculiare e di classe fatto da Pininfarina, un nuovo, ottimo ebook reader a colori di BOOX e altro ancora. Per conoscere le novità delle scorse settimane potete andare a questo indirizzo.

OPPO Enco Air 4 Pro

Anche quest'anno OPPO ha lanciato un ottimo paio di auricolari medio gamma con un prezzo di listino troppo alto. Buona la qualità audio, discreta la cancellazione del rumore, tante buone funzioni smart e anche microfoni niente male. Ma è il classico paio di cuffiette che si compra col prezzo sbarrato: c'è di buono che, nel giro di una settimana, hanno già iniziato a scendere e ora hanno già un costo un po' più ragionevole. RECENSIONE OPPO Enco Air 4 Pro

Incott GHERO

Secondo noi Incott GHERO non lo conoscete neanche come nome. Ma questo non vuol dire che non sia un mouse davvero interessante: leggerissimo (appena 60g), arriva fino a 8.000 Hz col dongle wireless (un po' scomodo da configurare). Manca il Bluetooth e non va bene per i mancini, ma il prezzo è piuttosto invitante e ci sono tante personalizzazioni software. RECENSIONE Incott GHERO

ASUS Vivobook S 15

Windows on ARM è il futuro dei computer Windows (così come gli Apple Silicon lo sono stati per Mac)? È quello che ci siamo chiesti provando il nuovo ASUS Vivobook S 15, un portatile con processore Snapdragon X Elite. È un portatile che ha tanti punti di forza (tra cui un ottimo display OLED e tante porte) e che va generalmente anche bene come prestazioni, ma ancora non ci sono tutte le app che potrebbero servire e questo può essere limitante e scoraggiante, specialmente considerando il prezzo elevato. RECENSIONE ASUS Vivobook S 15

LG Tone Free T90S

Un po' in sordina rispetto ad altri nomi più chiacchierati, LG continua a sfornare auricolari veramente ottimi. I nuovi Tone Free T90S hanno un'eccellente qualità sonora e una buona cancellazione del rumore, oltre a tante chicche smart come il Plug&Wireless che permette di ascoltare musica anche via jack audio. Peccato solo per i controlli touch fuori fuoco, e il prezzo alto che potrebbe spaventare qualcuno. RECENSIONE LG Tone Free T90S

EPOMAKER EK98

Una tastiera meccanica può essere compatta anche con il tanto amato (o odiato) tastierino numerico? A quanto pare sì, e EPOMAKER EK98 ne è la conferma. È una tastiera dal design curato e con lunghezza ridotta al minimo, con diverse possibilità di connessione e tanti accorgimenti software. Peccato per il layout dei tasti ANSI USA che può essere scomodo, e anche per l'illuminazione troppo bassa, quasi solo decorativa. RECENSIONE EPOMAKER EK98

Pininfarina Hybrid Watch

Cosa succede se un'azienda specializzata in prodotti di design e di lusso come Pininfarina vuole fare uno smartwatch? Succede Pininfarina Hybrid Watch, un prodotto che sembra un orologio classico (e di classe), ma in realtà è un ibrido, con monitoraggio di passi e parametri consultabile da app e un po' di funzioni smart. Il "problema" è che si tratta del classico prodotto che deve piacere ed essere esattamente quel che cerchi, perché ovviamente non ha tutte le funzionalità di uno smartwatch e costa comunque parecchio. Ma abbiamo già detto quanto è bello? RECENSIONE Pininfarina Hybrid Watch

Hoover HF2 Pets

Hoover HF2 (in versione Pets, con la Mini Turbo Spazzola per raccogliere i peli dei nostri amici a quattro zampe) è una scopa elettrica leggerissima, compatta e maneggevole, con una funzione che non si vede troppo spesso: un serbatoio con compattatore, che permette di mantenere le dimensioni ridotte non dovendo però svuotare il serbatoio ogni minuto. Ci sono anche delle mancanze rispetto ad altri modelli, come il tubo che non è telescopico e l'autonomia non eccellente, ma il prezzo contenuto, i 3 anni di garanzia e il buon nome di Hoover potrebbero convincervi comunque. RECENSIONE Hoover HF2 Pets

Onyx BOOX Go Color 7

Dopo il successo di Kobo Libra Colour, abbiamo provato un altro ebook reader da 7" a colori. Il display è un E Ink Kaleido 3, massimo standard del settore, e l'aggiunta dei colori è perfetta per fumetti e riviste. Come tutti gli ebook reader dell'azienda, anche questo Go Color 7 spicca per la grande flessibilità data dal sistema operativo Android e tutte le ottimizzazioni dell'azienda, che potrebbero però spiazzare utenti meno esperti. Il prezzo non è basso, ma il dispositivo è veramente interessante e versatile. RECENSIONE Onyx BOOX Go Color 7

