Novità tech della settimana: il clone economico del Bimby, il pieghevole di Google e il medio gamma quasi perfetto

È finita un'altra settimana e come ogni venerdì torna il nostro appuntamento con le novità tech, ossia un bel riassunto di tutte le recensioni degli ultimi sette giorni, fino al 27 settembre 2024. Questa settimana abbiamo avuto un'ampia selezione ben variegata di prodotti, tra smartphone, cuffie, bici elettriche e anche robot da cucina.

Cecotec Mambo CooKing

Se stai cercando un'alternativa più economica al Bimby, il Cecotec Mambo CooKing potrebbe essere la soluzione perfetta. Con 45 funzioni e una vasta gamma di accessori, questo robot promette di farti risparmiare tempo in cucina. La ChefCrown automatizza molte operazioni, mentre il grande display touch semplifica l'uso quotidiano. Attenzione però, avrai bisogno di spazio per gestire tutti gli accessori, e le traduzioni dell'interfaccia non sono sempre impeccabili. Per scoprire tutti i dettagli, leggi la recensione di Cecotec Mambo CooKing.

Google Pixel 9 Pro Fold

Il Google Pixel 9 Pro Fold è il nuovo pieghevole di casa Google che unisce praticità e potenza. Da chiuso sembra un normale smartphone, ma una volta aperto diventa un tablet da 8 pollici, perfetto per la produttività e l'intrattenimento. Le fotocamere non sono all'altezza dei Pixel tradizionali, ma offrono comunque ottimi risultati, soprattutto grazie alla potenza software di Google. Peccato per la ricarica un po' lenta e per l'assenza sul mercato italiano. Per maggiori informazioni, leggi la recensione completa di Google Pixel 9 Pro Fold.

Nothing Ear (open)

I Nothing Ear (open) sono ideali per chi non ama gli auricolari in-ear con gommini, offrendo una comoda alternativa aperta. Perfetti per l'attività fisica, grazie al design che li mantiene saldi all'orecchio e alla certificazione IP54 contro polvere e liquidi. La qualità audio è buona per il loro formato, ma ovviamente non isolano dai rumori esterni e non sono adatti a luoghi troppo rumorosi. Ottima autonomia, ma manca la ricarica wireless e il play/pausa automatico. Per scoprire di più, leggi la recensione completa di Nothing Ear (open).

Motorola Edge 50 Neo

Il Motorola Edge 50 Neo è uno smartphone leggero e sottile, con un display AMOLED da 6,36 pollici e ottime prestazioni. Grazie alla certificazione IP68, resiste ad acqua e polvere, e la fotocamera da 50 MP offre buone foto anche in condizioni di scarsa luminosità. La batteria è leggermente più piccola rispetto al modello precedente, ma l'autonomia resta comunque buona. Scopri tutti i dettagli nella recensione di Motorola Edge 50 Neo.

ASUS ROG Tessen Mobile Controller

L'ASUS ROG Tessen è un controller mobile pieghevole progettato per i gamer su Android. I tasti meccanici e i paddle metallici offrono un'ottima esperienza di gioco, e il design compatto lo rende facile da portare ovunque. Peccato per la mancanza di vibrazione e il prezzo un po' alto, ma resta un'ottima scelta per chi cerca un controller di qualità. Per saperne di più, leggi la recensione completa di ASUS ROG Tessen Mobile Controller.

Incott G23 Pro

L'Incott G23 Pro è un mouse gaming wireless leggerissimo, con un polling rate che arriva fino a 8.000 Hz. Il suo punto di forza? I tasti principali con switch intercambiabili, come le tastiere meccaniche. Ottimo per i gamer che vogliono personalizzare la propria esperienza. L'autonomia cala con frequenze elevate, ma la ricarica è veloce. Scopri tutti i dettagli nella recensione di Incott G23 Pro.

Google Pixel Buds Pro 2

I Google Pixel Buds Pro 2 sono auricolari di alta qualità con un'ottima cancellazione del rumore e un suono bilanciato. Comodi e leggeri, offrono una buona autonomia e una modalità trasparenza per ascoltare i suoni ambientali. Tuttavia, il prezzo è aumentato rispetto al modello precedente, e i microfoni potrebbero risultare un po' metallici. Per saperne di più, leggi la recensione completa di Google Pixel Buds Pro 2.

Xiaomi 14T Pro

Lo Xiaomi 14T Pro è uno smartphone potente, con un display AMOLED da 6,67 pollici e una luminosità impressionante. Le prestazioni sono ottime grazie al processore Mediatek Dimensity 9300+, e la fotocamera da 50 MP, con lenti Leica, garantisce scatti di qualità. Il prezzo è però elevato, posizionandolo in competizione con dispositivi premium. Per saperne di più, leggi la recensione completa di Xiaomi 14T Pro.

Engwe P20

La Engwe P20 è una bici elettrica pieghevole perfetta per chi cerca una soluzione pratica per la mobilità urbana. Con un design compatto e una batteria rimovibile, è facile da trasportare e gestire. Dotata di pedalata assistita su 3 livelli e freni a disco idraulici, garantisce una guida sicura e fluida. Tuttavia, l'assenza delle marce e il peso non proprio leggero possono limitarne l'uso su percorsi più impegnativi. Per saperne di più, leggi la recensione di Engwe P20.

Google TV Streamer

Google TV Streamer è il primo set-top box di Google, che sostituisce il classico Chromecast con un dispositivo da collegare direttamente alla TV. Supporta 4K a 60 fps, HDR, Dolby Atmos e molto altro, ma purtroppo manca il Wi-Fi 6 e non ci sono porte USB per collegare accessori. Include un telecomando migliorato con pulsanti personalizzabili e la funzione di "trova telecomando". Il prezzo è vicino a quello della NVIDIA Shield, ma manca di alcune novità e funzionalità presenti in quest'ultima. Per saperne di più, leggi la recensione completa di Google TV Streamer.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.