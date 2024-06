Novità tech della settimana: il Cybertruck fatto monopattino, la finta carta di credito e un grande ritorno

Giugno è agli sgoccioli, ma le recensioni su SmartWorld.it non vanno in vacanza. Prosegue così, anche questa settimana, la nostra rubrica che è un po' un TL;DR delle nostre prove degli ultimi 7 giorni. E coincidenza vuole che siano proprio 7 i prodotti che stiamo per descrivere.

Turtle Beach Burst Air II

Un leggerissimo mouse gaming di fascia alta, preciso e dal buon feedback, che potete usare sia via Bluetooth che tramite dongle wireless dedicato. Qualche difettino c'è, ma niente di grave. Trovate ulteriori dettagli nella nostra recensione.

AKKO MU01

Una elegantissima tastiera meccanica con la particolarità di avere la scocca interamente in legno di noce. Peccato per il layout ANSI USA e per la sua forse eccessiva compattezza (a me piace! - NdR), ma sia chiaro che è un ottimo dispositivo e non un giocattolo. Per scoprire perché, leggete la nostra recensione completa!

Vivo V40

Vivo ritorna in Italia con V40, uno smartphone che si distingue per l'ottimo display, la grande autonomia (con ricarica rapida) e le buone fotocamere. Detto così sembra un pacchetto completo, ma in realtà qualche contro c'è: li trovate tutti nella nostra recensione. Lo smartphone sarà disponibile sul nostro mercato tra pochi giorni, per questo non possiamo ancora lasciarvi il consueto box.

Huawei FreeBuds 6i

Il mondo delle cuffiette true wireless non è mai sazio di nuovi modelli, ed ecco allora questi nuovi auricolari Huawei che si distinguono per la buona cancellazione del rumore, la connettività multipoint e i buoni microfoni in chiamata. La qualità audio però è esattamente da fascia media e l'autonomia non esagerata.Nella nostra recensione completa trovate come sempre tutti i dettagli per capire se facciano o meno al caso vostro. Attenzione: solo applicando il coupon presente su Amazon avrete lo sconto di 10 euro!

NAVEE S60

Impossibile non vedere una certa "ispirazione" nel design di questo monopattino, che con le sue linee taglienti e il profilo lucido ricorda, entro certi limiti, il celebre Cybertruck di Tesla. Similitudini a parte, si tratta di un monopattino grande, molto potente (anche troppo: accelera che è un fulmine), con un ampio display, grande comodità e supporto per la rete Dov'è di Apple. Di contro però è pesante e non ha una grandissima autonomia. Ulteriori informazioni nella nostra recensione.

Seinxon portafoglio tracker

I Bluetooth tracker hanno ormai assunto molte forme, e quella dell'accessorio in prova è probabilmente una delle più utili. Pensate infatti a una carta di credito che però non è tale, ma serve proprio per ritrovare un portafogli smarrito o rubato, e che può anche emettere un suono per rintracciarlo al volo quando è vicino a voi (ad esempio sotto un cuscino o nella giacca sbagliata). Utile, e pratico, ma con qualche limite. Ne parliamo meglio nella nostra recensione.

AKKO MOD 007B HE

Eccoci qui con un'altra bella tastiera meccanica in legno, con switch magnetici effetto Hall programmabili tramite software (solo in inglese), manopola per il volume, disponibile sia in connessione cablata che wireless, e con layout ISO. Per ulteriori informazioni leggete la nostra recensione.

